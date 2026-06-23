FNV wint rechtszaak tegen Maasstad over oproepdiensten

Vakbond FNV heeft een rechtszaak gewonnen tegen het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Het ziekenhuis heeft verpleegkundigen en verzorgenden sinds juli 2022 consignatiediensten vergoed, terwijl het bereikbaarheidsdiensten waren, oordeelt de kantonrechter in Rotterdam. Het ziekenhuis moet het verschil nu met terugwerkende kracht terugbetalen.

Foto: Maasstad Ziekenhuis

Per 1 juli 2023 krijgen medewerkers voor bereikbaarheidsdiensten een hogere vergoeding dan voor consignatiediensten. Dat is afgesproken in de cao ziekenhuizen.

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Het Maasstad Ziekenhuis vond het verschil tussen die diensten onduidelijk en besloot zelf beleid te maken: als verzorgenden en verpleegkundigen vaker dan 50 procent van de tijd werden opgeroepen, dan was het een bereikbaarheidsdienst. Als medewerkers minder vaak werden opgeroepen, dan was het een consignatiedienst.

Werkelijk onvoorziene omstandigheden

FNV vond dat een verkeerde interpretatie van de cao. De vakbond stapte naar de rechter en kregen gelijk. Consignatiediensten zijn voor werkelijk onvoorziene omstandigheden, en niet afhankelijk van een arbitrair gekozen percentage oproepen. Waarbij de rechter het woord ‘werkelijk’ onderstreepte in het vonnis.

Terugbetalen

Maasstad moet nu de consignatiediensten van verpleegkundigen en verzorgenden vanaf juli 2023 vergoeden als bereikbaarheidsdiensten. Zij krijgen van de rechter twee maanden om alle betreffende (ex-)medewerkers te informeren en het ziekenhuis moet het geld binnen twee maanden aan hen overmaken.

Over hoeveel medewerkers en om hoeveel geld het (ongeveer) gaat, wil Maasstad niet vertellen aan Skipr. Ze mogen tot drie maanden na de uitspraak hoger beroep aantekenen. Of ze dat gaan doen, willen ze niet zeggen.

Wel laten ze weten: “Het Maasstad Ziekenhuis heeft altijd de intentie gehad om op een zorgvuldige en integere manier uitvoering te geven aan de cao. En dat hebben we nog steeds. Wij gaan nu aan de slag met de uitspraak die er ligt. We willen dit snel, maar ook zorgvuldig doen. Daarom treden we ook in overleg met de FNV en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over de juiste interpretatie van het vonnis. Op basis daarvan wordt de financiële impact duidelijk.”

Meerdere rechtszaken

FNV bereidt ondertussen ook rechtszaken voor tegen andere ziekenhuizen, want meerdere ziekenhuizen hebben een eigen interpretatie gemaakt van het verschil tussen deze oproepdiensten.

Ook NU’91 is al in een vergevorderd stadium met een rechtszaak tegen het Deventer Ziekenhuis.