NU’91 sleept Deventer Ziekenhuis voor de rechter om BAC-diensten

NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, start een rechtszaak tegen het Deventer Ziekenhuis vanwege een wijziging in de classificatie en beloning van bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten (BAC). Volgens NU’91 worden zorgmedewerkers hierdoor ernstig benadeeld.

“Door deze wijziging worden de betrokken zorgprofessionals ernstig benadeeld”, stelt NU’91-voorzitter Femke Merel van Kooten. “Ondanks meerdere gesprekken met het bestuur van het Deventer Ziekenhuis komen we er samen niet uit. Een gang naar de rechter is onvermijdelijk.”

De kern van het conflict ligt bij de beloning van BAC-diensten. Sinds 1 maart 2024 merkt het Deventer Ziekenhuis bereikbaarheidsdiensten aan als consignatiediensten. Volgens NU’91 is de aard van het werk en de frequentie van oproepen echter niet veranderd. Omdat consignatiediensten lager worden beloond dan bereikbaarheidsdiensten, leidt deze herclassificatie tot financiële achteruitgang voor medewerkers.

Onvoorziene omstandigheden

Van Kooten wijst op de cao ziekenhuizen, waarin staat dat consignatiediensten alleen van toepassing zijn bij oproepen in onvoorziene omstandigheden, zoals storingen of spoedgevallen. “In dit geval gaat het om oproepen die een vast onderdeel vormen van de functie. Dat betekent dat ze als bereikbaarheidsdiensten moeten worden aangemerkt én beloond. Het Deventer Ziekenhuis maakt door deze constructie onterecht gebruik van een lagere vergoedingscategorie.”

Het ziekenhuis baseert de wijziging op een intern stroomschema, waarvan NU’91 stelt dat het de cao onjuist interpreteert. Om juridische stappen te voorkomen, heeft de organisatie herhaaldelijk geprobeerd tot een oplossing te komen. Medewerkers voerden gesprekken met hun werkgever, en in het voorjaar van 2024 probeerden NU’91, andere vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen via de cao-interpretatiecommissie tot een gezamenlijke uitleg te komen.

Ook een poging om de kwestie via een gezamenlijke artikel 96-procedure aan de kantonrechter voor te leggen mislukte, omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de formulering. NU’91 verzocht het ziekenhuis vervolgens schriftelijk om de wijziging terug te draaien, maar het ziekenhuis bleef bij zijn standpunt.

Structureel herstel

“Omdat het Deventer Ziekenhuis blijft volhouden dat de huidige werkwijze rechtvaardig is, hebben wij geen andere keuze dan de zaak nu aan de rechter voor te leggen”, aldus Van Kooten. NU’91 eist dat het ziekenhuis de ingeroosterde consignatiediensten met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2024 kwalificeert en beloont als bereikbaarheidsdiensten, en deze werkwijze structureel herstelt. “Werkgevers mogen cao-afspraken niet naar eigen inzicht interpreteren of aanpassen om kosten te besparen”, stelt Van Kooten. “Dat schaadt niet alleen het vertrouwen van medewerkers, maar zet ook een ongewenst precedent in de hele ziekenhuissector.”