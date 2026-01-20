De 3 beste banen voor 2026 zitten in de zorg

Bedrijfsarts, klinisch psycholoog en psychiater zijn de beste banen van 2026. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van vacaturebank Indeed, waarin banen worden gerangschikt op basis van salaris, vraag naar personeel, groei en flexibiliteit.

De Indeed Best Jobs ranglijst combineert verschillende aspecten van baankwaliteit om de beste banen van 2026 te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar salarisniveau, salarisgroei (groei over periode 2022-2025), huidige vraag op de arbeidsmarkt (volume van vacatures in 2025), groei van de vraag (groei over periode 2022-2025), en de mogelijkheid tot thuiswerken.

Zorg domineert

Indeed merkt op dat de zorg domineert in de lijst van de beste banen. De helft van de top 20 bestaat uit medische en psychologische functies, waaronder bedrijfsarts, psychiater, klinisch psycholoog, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist. “De combinatie van vergrijzing, personeelstekorten en een blijvende focus op mentale gezondheid maakt deze vraag structureel. Deze functies bieden niet alleen baanzekerheid, maar ook bovengemiddelde salarissen en stabiele groei”, verklaart Indeed.

Menselijke factor

“In tegenstelling tot wat je in dit technologische tijdperk zou verwachten en met de opkomst van AI, laat de top 20 juist het belang zien van menselijke vaardigheden”, zegt Stan Snijders, Managing Director Indeed Benelux. “In de zorg- en mentale gezondheidssector draait het werk om empathie, persoonlijke aandacht en het vermogen om mensen te begeleiden. Ook in management- en juridische functies is inzicht in mensen, samenwerking en communicatie essentieel. Specialisten die de menselijke touch combineren met technische expertise of strategisch inzicht, zijn daardoor bijzonder gewild. Dat zien we terug in de vraag van werkgevers én in de kansen voor professionals.”