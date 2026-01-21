Skipr

Werkgeverschap in de zorg, hoe staat het ervoor in uw organisatie?

,

Zorgvisie en Skipr horen graag uw mening. Klik hier om de vragenlijst over Werkgeverschap in de zorg te openen. Het kost maximaal 3 minuten van uw tijd.

Verpleegkundig personeel

Foto: Gorodenkoff/stock.adobe.com

Er gaat geen dag voorbij zonder dat er op Skipr of Zorgvisie een artikel verschijnt waarin gerept wordt van het personeelstekort in de zorg. Maar hoe zit het in uw organisatie? Zorgvisie en Skipr horen graag uw mening. Klik hier om de vragenlijst te openen. Het kost maximaal 3 minuten van uw tijd.

Meer inspiratie nodig? Lees hier onze artikelen over werkgeverschap.

Personeelstekort dreigt te stijgen naar 301.000 zorgmedewerkers in 2035 – Skipr

Nieuwe medewerkers Zuyderland krijgen voorrang op huurwoning – Skipr

Exodus blijft uit, maar groei zzp’ers stokt – Zorgvisie

