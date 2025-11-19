Nieuwe medewerkers Zuyderland krijgen voorrang op huurwoning

“Het tekort aan zorgpersoneel is een landelijk probleem, maar in Zuid-Limburg is de uitdaging extra groot. Door samen te werken met woningcorporaties en Gemeente Heerlen, kunnen we nieuwe medewerkers sneller huisvesten en hen laten wortelen in de regio. Zo bouwen we aan een sterke zorg én een sterke gemeenschap”, zo laat het Zuyderland weten. (..) “Met behulp van het nieuwe Heerlense woonbeleid geven we zorgprofessionals voorrang bij woningtoewijzing, zodat zij zich welkom voelen, op het werk én thuis.” De gezamenlijke wervingscampagne van Zuyderland, woningcorporaties en gemeente gaat in november van start en richt zich op elf kritische functies: Kinderverpleegkundige​, SEH-Verpleegkundige​, Radiodiagnostisch Laborant​, OK-assistent, BCU-Verpleegkundige​, CCU-Verpleegkundige​, Anesthesiemedewerker​, Recovery Verpleegkundige, Neonatologie, Obstetrie en IC-verpleegkundige.