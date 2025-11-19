Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe medewerkers Zuyderland krijgen voorrang op huurwoning

,

Nieuwe medewerkers in elf kritische functies van het Zuyderland ziekenhuis krijgen voorrang op een huurwoning in de regio. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met woningcorporaties en de gemeente Heerlen.

“Het tekort aan zorgpersoneel is een landelijk probleem, maar in Zuid-Limburg is de uitdaging extra groot. Door samen te werken met woningcorporaties en Gemeente Heerlen, kunnen we nieuwe medewerkers sneller huisvesten en hen laten wortelen in de regio. Zo bouwen we aan een sterke zorg én een sterke gemeenschap”, zo laat het Zuyderland weten. (..) “Met behulp van het nieuwe Heerlense woonbeleid geven we zorgprofessionals voorrang bij woningtoewijzing, zodat zij zich welkom voelen, op het werk én thuis.” De gezamenlijke wervingscampagne van Zuyderland, woningcorporaties en gemeente gaat in november van start en richt zich op elf kritische functies: Kinderverpleegkundige​, SEH-Verpleegkundige​, Radiodiagnostisch Laborant​, OK-assistent, BCU-Verpleegkundige​, CCU-Verpleegkundige​, Anesthesiemedewerker​, Recovery Verpleegkundige, Neonatologie, Obstetrie en IC-verpleegkundige.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersoneelZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:41 Nieuwe medewerkers Zuyderland krijgen voorrang op huurwoning
17 nov 2025 Deventer Ziekenhuis regelt supervroege kinderopvang
3 nov 2025 Internist Maasstad veroordeeld voor betasten coassistenten
30 okt 2025 Cao-onderhandelingen umc’s van start gegaan
29 okt 2025 Physician assistants versterken HAP Bravis

Interessant voor u

150 Deze jonge professionals duwen de zorg de goede kant op

Naar de podcast

149 Personeel; de zorg van manager of collega?

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties