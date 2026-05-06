Chirurg spoort andere mannen aan zich uit te spreken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Chirurg Maarten Lijkwan van het Albert Schweitzer ziekenhuis roept andere mannen op elkaar aan te spreken bij sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lijkwan maakt deel uit van de nationale overheidscampagne ‘Man, zeg er wat van!’.

Grensoverschrijdend gedrag

Beeld: Patrick Daxenbichler/Getty Images/iStock

In de campagne zegt Lijkwan: “Als chirurg werk je in een omgeving met hiërarchie en tijdsdruk. Juist daarom vind ik het belangrijk dat mannen elkaar aanspreken op gedrag. Wat je tolereert, normaliseer je. Een gezamenlijke gedragscode helpt daarbij, omdat die een professioneel en neutraal referentiekader biedt.”

Ervaringen

Lijkwan vertelt ook over zijn eigen ervaringen bij het aanspreken van collega’s in het Albert Schweitzer: “In onze vakgroep-app werd eens een bericht geplaatst dat als denigrerend kon worden opgevat. Ik heb de collega daarover één-op-één benaderd. Ik benoemde concreet wat ik las, welk effect dat kon hebben en verwees naar onze gezamenlijke afspraken. Het gesprek verliep rustig en werd gewaardeerd. Daarna merkte ik dat de toon in de groep veranderde.”

Toolkit

De overheid heeft een toolkit met onder andere posters beschikbaar gesteld voor onder andere zorgaanbieders. Deze kunnen organisaties kosteloos gebruiken om een aanspreekcultuur tussen mannen op het werk te bevorderen.

De campagne ‘Man, zeg er wat van!’ was eerder te zien op televisie, in de bioscoop en online. Dit toolkit is een nieuw onderdeel van de campagne.

Lees op Zorgvisie: Chirurg Maarten Lijkwan laat congresgangers alle hoeken en grenzen van de zaal zien

