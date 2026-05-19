FNV ongenode gast bij jubileumviering ActiZ

Vakbond FNV gaat aanstaande woensdag 20 mei actievoeren bij het twintigjarig jubileum van ActiZ, de werkgeversorganisatie voor de ouderenzorg. Dat bevestigt bestuurder FNV Zorg & Welzijn Feli Escarabajal. FNV wil met de actie kracht bijzetten op hun inzet in de lopende cao-onderhandelingen voor de VVT-sector.

Dit jaar viert ActiZ haar 20-jarig bestaan op een feestelijk jubileumevent voor de leden in Nieuwegein. ‘Naast alle feestelijkheden zal ActiZ morgen op de bijeenkomst ook mandaat vragen aan haar leden voor hun inzet voor de cao-onderhandelingen’, zegt cao-onderhandelaar Escarabajal. ‘Daarom grijpen we dit moment aan om te benadrukken hoe belangrijk onze inzet is. Want in de huidige geopolitieke situatie waarin alles steeds duurder wordt en de kosten steeds oplopen, is fatsoenlijk loon heel belangrijk voor zorgmedewerkers.’

Feestelijke bijdrage

Escarbajal verwacht geen hele grote opkomst. ‘Zorgmedewerkers moeten natuurlijk heel hard werken om de bezetting rond te krijgen dus die kunnen niet massaal hier naartoe komen. Maar we vinden het wel belangrijk om enerzijds een kleine, feestelijke bijdrage te leveren aan het jubileum en anderzijds bekendheid te geven aan de belangrijke onderwerpen die momenteel op tafel liggen bij de cao-onderhandelingen.’

Inzet FNV

De inzet van FNV is dat zorgmedewerkers er 8,5 procent op vooruit gaan. FNV wil af van de jaarurensystematiek, waardoor werkgevers personeel het hele jaar flexibel kunnen inzetten om de roosters rond te krijgen. Andere eisen FNV en NU’91 zijn: invoeren van een automatische prijscompensatie per 1 januari 2027 waardoor de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, een bindend veiligheidsprotocol waardoor afspraken overal gelijk zijn en stagiaires, afschaffen van maximum aantal reiskilometers en leerlingen mogen niet worden ingezet als vervanging van gediplomeerde medewerkers. De huidige cao loopt af op 31 augustus 2026. Onder de cao vvt vallen ruim 487.000 medewerkers.