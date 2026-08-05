NU’91- en FNV-leden zetten streep door nieuwe cao vvt

De leden van NU’91 en FNV hebben tegen de nieuwe cao vvt gestemd. Volgens FNV-bestuurder en cao-onderhandelaar Feli Escarabajal is de achterban ‘niet gecharmeerd’ van de afgesproken loonstijging en de onregelmatigheidstoeslag.

Eind juni bereikten werkgevers en werknemers een akkoord over de grootste zorg-cao van Nederland. De nieuwe cao zou op 1 september ingaan voor ongeveer een half miljoen medewerkers, mits de vakbondsleden ermee zouden instemmen.

7,4 procent

In het akkoord is een loonstijging van 7,4 procent over de komende twee jaar afgesproken. Marion van Zoom van werkgeversorganisatie ActiZ sprak destijds van een goed resultaat. “We hebben niet alleen afspraken over loon gemaakt maar juist ook over onderwerpen die voor medewerkers in de dagelijkse praktijk belangrijk zijn, zoals werkdruk, veiligheid en zeggenschap.”

Daarnaast stijgt de reiskostenvergoeding voor zowel werkreizen als woon-werkverkeer met enkele centen per kilometer. Ook CNV-bestuurder Bart Schnoor reageerde positief op het onderhandelingsresultaat. “Het levert meer geld op voor vooral de laagste inkomens, met name voor de huishoudelijke zorg.”

Niet gecharmeerd

De FNV legde het cao-akkoord neutraal voor aan haar leden. Een meerderheid stemde tegen. Volgens Escarabajal missen de vakbondsleden een aantal verbeteringen. “Een belangrijk punt voor de stemmers is de loonstijging en de onregelmatigheidstoeslag van 60 procent op het bruto uurloon op zondag. Dat is al langer een issue.”

Tijdens de stemming zijn leden direct gevraagd naar een toelichting. “De bezwaren bespreken we eerst met de werkgeversdelegatie in september.”

Neutraal voorgelegd

Ook de achterban van NU’91 stemde tegen de nieuwe cao vvt. De vakbond liet eerder al weten niet volledig tevreden te zijn over het onderhandelingsresultaat. “Er zijn afspraken gemaakt waar we achter kunnen staan, maar er zijn ook onderwerpen waarover wij flinke zorgen hebben.”

Vooral de loonsontwikkeling en de aanpak van de werkdruk zorgden voor twijfel. Daarom besloot NU’91 het resultaat neutraal aan de leden voor te leggen. “Wij vinden dat uiteindelijk hun oordeel doorslaggevend is.”

Wel steun van FBZ en CNV

De leden van vakbond FBZ stemden wel in met het onderhandelingsresultaat. Onderhandelaar Jan Willem Le Febre noemt de afspraken een stap vooruit. “We hebben goede afspraken kunnen maken over loon, duurzame inzetbaarheid en gezond en veilig werk. Ook is er extra aandacht voor de positionering en inspraak van zorgprofessionals.” FBZ zal de nieuwe cao daarom wel ondertekenen.

Ook de meerderheid van de CNV-leden geeft groen licht voor het akkoord. “CNV wacht echter nog met het ondertekenen van de cao omdat FNV en NU’91 geen akkoord hebben van hun leden”, aldus vakbond. “Beide bonden en werkgever zullen in overleg moeten om te zien welke aanpassingen mogelijk zijn zodat hun achterban wel tevreden is over het resultaat.” Na de zomer worden de gesprekken over de cao hervat.