NU’91 vindt loonbod vvt-cao nog onvoldoende

Vakbond NU’91 is nog niet tevreden met het loonbod dat werkgevers hebben neergelegd tijdens de cao-onderhandelingen voor de vvt. Hoewel er dinsdag tijdens de zevende onderhandelingsronde op veel inhoudelijke thema’s overeenstemming is bereikt, is de loonontwikkeling nog een groot struikelblok.

Volgens de beroepsorganisatie doet het huidige financiële voorstel te weinig recht aan de zware verantwoordelijkheid en hoge werkdruk van de zorgprofessionals. Bovendien geeft het bod onvoldoende antwoord op het dichten van de loonkloof met de markt. Dat is volgens de bonden cruciaal om de vvt aantrekkelijk te houden, aangezien het personeelstekort in de sector zonder ingrijpen naar verwachting oploopt tot 171.000 medewerkers in 2035.

Constructieve sfeer

Ondanks de kloof over het salaris spreken de bonden wel van een constructieve sfeer. Er zijn inmiddels belangrijke stappen gezet op het gebied van roosters, de werk-privébalans en reiskosten. Een grote overwinning voor NU’91 is de afspraak over de oprichting van een landelijke klachtencommissie veiligheid. Hiermee wordt het recht op een veilige werkomgeving nadrukkelijker in de cao verankerd en krijgen medewerkers iets om in de praktijk op terug te vallen.

Jan Willem Le Febre, onderhandelaar namens de FBZ, bevestigt de positieve voortgang: “Er wordt echt gezocht naar hoe we gezamenlijk de uitdagingen binnen de vvt het hoofd kunnen bieden. Iedereen wil graag tot een akkoord komen, maar op sommige inhoudelijke onderwerpen liggen we nog wel een stuk uit elkaar.”

Donderdag 25 juni staat een nieuwe en mogelijk laatste onderhandelingsronde op de planning. De bonden hopen er dan met de werkgevers definitief uit te komen.