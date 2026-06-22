Actiz: let extra op ouderen bij hitte

Ouderenorganisaties roepen op om buren, familieleden en kennissen op leeftijd goed in de gaten te houden. De aanhoudende hitte, die komende dagen toeneemt tot ruim boven de 30 graden, is voor hen “een serieus gezondheidsrisico”.

Op dagen met temperaturen boven de 30 graden komen mensen van boven de tachtig sneller te overlijden, zegt een woordvoerder van NBO-PCOB. Oudere mensen voelen minder goed aan wanneer ze dorst hebben. “Dan ligt uitdroging al snel op de loer.” Ook kunnen ouderen volgens hem sneller verward raken door de hitte.

Klachten

“Wees alert op ouderen die klagen over hoofdpijn of duizeligheid”, zegt een woordvoerder van ouderenorganisatie Actiz. Dit kan duiden op een tekort aan vocht. Ook de werking van medicijnen kan door hitte veranderen. Hij raadt aan bij twijfel de bijsluiter te raadplegen of contact op te nemen met de apotheek.

Maatregelen

Het is volgens de ouderenorganisaties verder belangrijk te zorgen voor een zo koel mogelijk huis door gordijnen gesloten te houden en het huis in de ochtend te laten doorwaaien. Vraag je ook af of alle geplande activiteiten de komende dagen echt noodzakelijk zijn of eventueel uitgesteld kunnen worden, zodat ouderen zo min mogelijk worden blootgesteld aan de zon, zeggen ze. Zorg ook voor een fles water binnen handbereik. (ANP/Skipr)