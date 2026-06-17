Motie voor gratis gordelroosvaccinatie voor verpleeghuisbewoners aangenomen

Verpleeghuisbewoners met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg zouden gratis het gordelroosvaccin aangeboden moeten krijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat minister Sophie Hermans van VWS daar geld voor moet vrijmaken.

De motie waarin hierom wordt gevraagd komt van de politieke partijen 50Plus en PRO. Hierin staat dat mensen met een Wlz-indicatie vanaf 2027 gratis over het gordelroosvaccin kunnen beschikken. De motie is aangenomen. Het is aan de minister om de motie uit te voeren.

Voorrrang

Volgens de partijen zouden de meest kwetsbare mensen in de samenleving voorrang moeten krijgen. Het geld voor het gordelroosvaccin komt uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), maar dat is alleen genoeg om de 150.000 mensen van 60 jaar een prik te kunnen aanbieden.

Zelf betalen

Het vaccinatieprogramma tegen gordelroos start in 2027. Hiervoor is 47 miljoen euro per jaar gereserveerd. Dat bedrag loopt vanaf 2030 op tot 53 miljoen euro. Wie ouder of jonger dan 60 is en zich wil laten vaccineren, moet de vaccinatie van ongeveer 400 á 500 euro zelf betalen.



Jaarlijks melden zo’n 94.000 mensen zich bij de huisarts met gordelroos. Vooral ouderen lopen een verhoogd risico: wie 85 jaar wordt, heeft ongeveer 50 procent kans om ooit gordelroos te krijgen.