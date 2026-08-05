Regionale opschaling voor Beter Thuis met Dementie

Beter Thuis met Dementie wordt uitgerold in de Groot Rotterdamse regio. De logeerweek voor mensen met dementie en hun mantelzorger verbetert de kwaliteit van leven en stelt opname in het verpleeghuis drie maanden uit.

Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat vraagt veel van hun partner, kinderen en andere naasten, die hier vaak niet op voorbereid zijn.

Logeerweek

Daarom ontwikkelde Laurens naar Australisch voorbeeld een cursus- en logeerweek voor mantelzorgers en hun partner met dementie. Voor mantelzorgers omvat de midweek bijdragen van vijftien disciplines: van diëtiek tot voorlichting. De behoeften van mantelzorgers vormen de rode draad. De partners met dementie volgen een programma waarin welzijn centraal staat. Daarnaast zijn er momenten dat alle echtparen samen zijn.

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De cursus blijkt een positief effect te hebben op de kwaliteit van leven en leidt tot een lagere zorgvraag. “Mantelzorgers ervaren meer acceptatie en minder stress. Ook weten ze sociale voorzieningen beter te vinden”, vertelt Claire Meijer, projectleider van Beter Thuis met Dementie, aan Zorgvisie. “Daardoor houden ze het thuis langer vol.” Doordat mantelzorgers minder emotionele en fysieke problemen ervoeren en de pijnklachten afnamen, daalde ook het aantal huisartsbezoeken met 50 procent. De verhuizing naar het verpleeghuis werd gemiddeld drie maanden uitgesteld. “Per echtpaar wordt er 15.000 euro aan zorgkosten bespaard ten opzichte van de controlegroep”, aldus Laurens-bestuurder Ellen Hoogervorst.

ConForte

Naast de logeerweek biedt Beter Thuis met Dementie een vierdelige avondcursus voor kinderen met een ouder met dementie. Met de Hogeschool Rotterdam en subsidie van de gemeente Rotterdam loopt een onderzoek en interventie voor mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond.

De drie programmaonderdelen van Beter Thuis met Dementie worden nu in ConForte-verband binnen de Rotterdamse regio uitgebreid. Daarvoor is een centraal informatiepunt ingericht. Het aantal logeerweken in Rotterdam is dit jaar verdubbeld naar negen weken. “Dat willen we uitbreiden. En we willen dat echtparen eerder binnenkomen, voordat ze overbelast zijn”, aldus Anneloes Vlasbloem in Zorgvisie.