Dementie kost samenleving ruim 30 miljard euro

Voor het eerst zijn de maatschappelijke inzet en kosten voor dementie berekend. Alzheimer Nederland vroeg hoogleraar Robbert Huijsman een inzicht te geven in alle maatschappelijke inzet en kosten van dementie in Nederland. In het jaar 2025 ging het om een bedrag van 31,8 miljard euro.

Niet alleen de directe kosten voor verpleeghuiszorg en zorg thuis zijn berekend (bijna 16 miljard), maar ook de indirecte kosten van de inzet van vrijwilligers zoals mantelzorgers hebben een waarde gekregen. Bij elkaar opgeteld komt Huijsman (Erasmus School of Health Policy & Management) tot 31,8 miljard euro voor het jaar 2025.

Daarmee is de maatschappelijke impact van dementie bijna 3 procent van het Bruto Nationaal Inkomen van Nederland. De berekeningen in het rapport bevatten onder andere de kosten voor reizen en parkeren, de thuisbezorging van geneesmiddelen en hulpmiddelen en het verlies van productiviteit van mensen die niet kunnen werken omdat ze moeten mantelzorgen.  

Waterbedeffect

Het rapport maakt volgens Huijsman inzichtelijk dat bezuinigingen op directe zorgkosten tot een stijging van de indirecte zorgkosten leiden. “Een waterbedeffect treedt op als je bezuinigt op bijvoorbeeld verpleeghuiszorg, want dan verschuiven de kosten naar de mantelzorgers, bijvoorbeeld omdat ze minder moeten gaan werken.”  

Volgens Wiesje van der Flier, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland, toont het rapport aan dat er gerichter geïnvesteerd moet worden in beleid voor mensen met dementie. “Het aantal mensen met dementie is groot en neemt verder toe de komende jaren. Om zorg en ondersteuning beheersbaar en toegankelijk houden, zijn investeringen in een dementievriendelijke samenleving nodig. Deze oplossingsrichtingen vergen nu investeringen, maar leveren op de lange termijn meer op. Dit rapport laat zien dat snelle bezuinigingen op de zorg als een boemerang terugkomen bij mantelzorgers en gemeentes. Als we niets doen, lopen de kosten de komende 25 jaar veel meer uit de hand.”

  1. wulf@mede-menszijn.nl

    Vind ik ’n onzinnige berekening. Wanneer je dit zo ook voor kanker, hartaandoeningen, MS, ALS, reuma, NAH, enz, doet dan kom je hoger uit dan het Bruto Nationaal Product.