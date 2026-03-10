Skipr

Vvt
Alzheimer Nederland: ‘Bezuinigingen op zorg treffen ook dementiezorg’

,

In het debat over de zorgbegroting lieten de twee ministers voor zorg weten dat ze tot 10 miljard euro willen bezuinigen.

Alzheimer Nederland vreest dat dit onvermijdelijk ook ten koste zal gaan van passende ondersteuning en zorg voor mensen met dementie. De patiëntenorganisatie roept het nieuwe kabinet op om de maatregelen in lijn te brengen met de Nationale Dementiestrategie. Deze is recent in samenspraak met alle partners geactualiseerd door het vorige kabinet. In de Dementiestrategie staat dat zorg en een dementievriendelijke samenleving in samenhang worden aangepakt.

Scheiden wonen en zorg

De nieuwe regeringsplannen laten zien dat er honderden miljoenen op ouderenzorg wordt bezuinigd. Een woordvoerder van Alzheimer Nederland zegt: “Vooral de maatregelen voor het scheiden van wonen en zorg raken mensen met dementie. Ook op de wijkverpleging, en dus zorg via casemanagers dementie, wordt bezuinigd. Die bezuinigingen leiden tot uitstelgedrag van mensen om hulp in te schakelen, wat tot meer crisisopnames kan leiden.”

Investeren in de buurt

Van de 320.000 mensen met dementie woont 75 procent thuis en doet slechts in een beperkte mate een beroep op zorg. Om mensen met dementie overeind te houden, is het volgens Alzheimer Nederland heel belangrijk dat we meer investeren in dementievriendelijke buurten. Dat betekent meer ontmoetingsplekken voor mensen met dementie.

DementiePreventieVolksgezondheidWijkverpleging

11:09
