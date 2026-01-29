Kabinet reserveert tientallen miljoenen extra voor dementiezorg

© Halfpoint / Getty Images / iStock

Dit is het gevolg van de herziening van de Nationale Dementiestrategie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Een woordvoerder van VWS zegt dat het in de jaren 2028, 2029 en 2030 vermoedelijk om vergelijkbare bedragen zal gaan, maar meer duidelijkheid is niet te geven vanwege de demissionaire status van het huidige kabinet.

Extra geld

Nederlanders worden steeds ouder en het aantal mensen met dementie neemt snel toe. In 2050 gaat het naar verwachting om ruim 610.000 mensen. Daarom wil het kabinet blijven investeren in onderzoek naar de ziekte, goede ondersteuning en zorg, en een dementievriendelijke samenleving. Voor de uitvoering van de strategie stelt het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg tussen 2026-2030 een bedrage van 7 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de Nationale Dementie Strategie. Daarbovenop zijn in het AZWA afspraken gemaakt over het versterken van de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein. Er wordt gewerkt aan een ketenaanpak dementie, inclusief preventie, waarvoor middelen beschikbaar komen.

Dementie

Demissionair staatssecretaris Pouw-Verweij van Langdurige en Maatschappelijke Zorg: “Dementie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van mensen: herinneringen vervagen, dingen die vanzelfsprekend waren worden lastig en de afhankelijkheid van anderen neemt toe. Toch stopt je leven niet als je de diagnose dementie krijgt. Veel mensen willen en kunnen nog midden in de maatschappij staan en betekenisvol meedoen. Die ruimte moeten we hen als maatschappij bieden. Ik ben blij dat het gelukt is om daar oog voor te hebben bij het actualiseren van de strategie.”

Klankbordgroep

De stem van mensen met dementie en hun naasten blijft onmisbaar. Daarom zijn zij betrokken bij de vernieuwing van de strategie en komt er een klankbordgroep waarin zij hun ervaringen en ideeën kunnen delen over de uitvoering. Ook gaan organisaties meer bestuurlijk samenwerken om de komende jaren extra stappen te zetten op onderstaande acties.

Preventie en beeldvorming

De komende jaren wordt er geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, preventie, (vroeg)diagnostiek en behandeling van symptomen van dementie. Omdat onderzoek steeds duidelijker laat zien dat preventie kan bijdragen aan het voorkomen of uitstellen van dementie, wordt hier extra geld voor vrijgemaakt. Er wordt extra aandacht besteed aan het feit dat mensen met dementie meer zijn dan hun diagnose en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Ondersteuning en zorg

Een ander aandachtspunt is betere ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, met specifieke aandacht voor jonge mensen met dementie, mensen met onbegrepen gedrag en mensen met een andere culturele achtergrond. Hiervoor wordt onder meer een basisfunctionaliteit dementie ontwikkeld, zoals is afgesproken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en wordt de Zorgstandaard Dementie geactualiseerd. Onderdeel daarvan is toekomstbestendig casemanagement, waarbij casemanagers al in de ‘niet-pluisfase’ ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met dementie en hun naasten.

Nationale Dementiestrategie

Bij de uitvoering van de Nationale Dementiestrategie werken samen: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Alzheimer Nederland, ActiZ, GGD GHOR Nederland, Sociaal Werk Nederland, Dementie Netwerk Nederland (DNN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Verenso en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), ZonMw, Zorgstandaard Dementie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).