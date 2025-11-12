Kompas helpt mensen met dementie weer veilig thuis te komen

Om ouderen met geheugenproblemen op weg te helpen, is er een slim kompas ontwikkeld. Het instrument wijst altijd naar huis, waardoor de gebruiker ook met een omweg de weg terug vindt.

Het kompas is ontworpen door Rens Brankaert, bijzonder hoogleraar succesvolle technologische innovaties in de zorg bij de Universiteit van Tilburg en lector bij Fontys. Geïnspireerd door zijn opa, die door zijn dementie regelmatig de weg kwijtraakte, ontwikkelde hij een kompas met een gps-sensor. Daardoor wijst de wijzer altijd naar de ingestelde thuislocatie meldt RTL Nieuws.

Autonomie

Het instrument is ontworpen voor mensen met een vroege fase van dementie die zelfstandig thuis wonen. Met het kompas wil Brankaert mantelzorgers ontlasten en het welbevinden en de autonomie van mensen met dementie vergroten. Het kompas komt naar verwachting volgend jaar zomer op de markt.