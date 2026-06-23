Hitte groter risico voor thuiswonende oudere dan voor verpleeghuisbewoner

Op deze warme dagen lopen niet de verpleeghuisbewoners, maar juist de nog zelfstandig wonende ouderen het grootste risico. Vanwege hun zelfstandigheid is het veel lastiger om hen de hitte door te helpen. Dat vertelt Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van beroepsvereniging Verenso, aan NU.nl.

“In een verpleeghuis is alles doorgaans goed geregeld: er is een hitteprotocol en de ramen zijn dicht of geblindeerd. Als de zon weg is, gaan de ramen juist open en krijgen mensen continu extra te drinken aangeboden. Het personeel kan efficiënt te werk gaan”, vertelt Jacqueline de Groot aan NU.nl. Dat ouderen tegenwoordig langer thuis wonen, maakt deze dagen volgens De Groot extra riskant. “Toen ik begon met werken in de ouderengeneeskunde, woonden mensen wel tien jaar of langer in een verpleeghuis. Dat is tegenwoordig echt niet meer zo.”

Zo wonen bijvoorbeeld veel mensen met milde dementie nog zelfstandig. “Die kunnen vergeten dat ze genoeg moeten drinken. Of ze zetten op het heetst van de dag de ramen open. Of ze doen een extra vest aan.” Ook maakt De Groot zich weleens zorgen over alleenstaande thuiswonende ouderen. “Bij die groep zie ik veel kwetsbaarheden. Die doen dan minder hun best om voor zichzelf te zorgen en om eten en drinken in huis te halen.”

Tijdens de eerste paar warme dagen vallen de gevolgen nog mee, vervolgt ze. Maar nu we in een reeks van een stuk of tien van zulke dagen zitten, stapelen de gevolgen zich wel op. “Het hart en de nieren moeten harder werken, terwijl mensen al kwetsbaar zijn.”