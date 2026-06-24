Deze vvt-organisatie is voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot beste werkgever

Aafje mag zich opnieuw ‘Beste Werkgever’ noemen. Bestuursvoorzitter Guy Buck dankt het aan een bewuste strategie. “Wij zetten onze medewerkers op de eerste plaats en cliënt op de tweede plaats.”

Aafje doet jaarlijks mee aan het onafhankelijke medewerkersonderzoek van 2DAYSMOOD. Voor de meting wordt gewerkt met de Employee Net Promoter Score (eNPS), een wereldwijde standaard voor het meten van medewerkerstevredenheid en loyaliteit.

Pluspunten

De score voor de gemiddelde Nederlandse zorg bedraagt +43. Aafje scoort dit jaar +64 en mag zich daarmee voor het vijfde jaar op rij de winnaar noemen. De erkenning onderstreept volgens de Rotterdamse vvt-organisatie een ‘stabiele en positieve bedrijfscultuur’.

Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers veel zingeving in hun werk ervaren. Ook de onderlinge samenwerking en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden worden als grote pluspunten gezien.

Noodlanding

De visie van Aafje is dat medewerkers op één staan. “Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige cliënten”, reageert bestuursvoorzitter Guy Buck. “De leidende gedachte is: bij een noodlanding van een vliegtuig moet je ook eerst zelf het zuurstofmasker opzetten, want pas daarna kun je de ander goed helpen.”

Buck benadrukt dat als het gaat om goed werkgeverschap, nooit klaar te zijn. “Er blijft altijd ruimte om te blijven ontwikkelen.”

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Effectory riep dit jaar Thebe uit als beste werkgever. Beluister hier de podcast met bestuurder Agnes Klaren: ‘De roep van de professionals was een wake-up call’