Onderhandelingen ggz-cao gaan moeizaam, zeggen vakbonden

De cao-onderhandelingen voor de ggz gaan moeizaam. Dit laten de vakbonden weten. CNV spreekt van weinig vooruitgang na de laatste onderhandelingsronde. FNV stelt dat “de afstand tussen woorden en praktijk nog steeds groot is”. NU’91 zegt dat er voorzichtige toenadering is bereikt, maar de verschillen blijven groot.

Vakbonden en werkgevers hielden 6 mei de derde onderhandelingsronde. Het volgende overleg staat gepland op 13 mei. Ook FBZ en LAD hebben een stoel aan tafel.

FNV, CNV en NU’91 vragen naast een hoger loon van 6 procent ook stappen op het gebied van onder meer veiligheid, werk- en privébalans, bijzondere diensten en reiskosten. De gehele inzet van CNV en FNV is hier te lezen en die van NU’91 hier. De inzet van FBZ en LAD is hier te lezen.

Loon

Over loon moet nog worden gesproken, merkt FNV op. “Voor de FNV is duidelijk: loon is geen sluitpost, maar een erkenning van het werk dat ggz‑medewerkers dagelijks doen.”

“Het is dan ook erg teleurstellend om te bemerken dat de werkgevers die urgentie niet lijken te voelen”, aldus CNV. “De signalen en problemen die wij aangeven vanaf de werkvloer worden schijnbaar niet herkend. En het is tot nu toe niet mogelijk gebleken om echt het goede gesprek te voeren over wat er nodig is om deze problemen op te lossen en zorg te dragen dat de sector aantrekkelijk is en blijft om te blijven werken.”

Roostertermijn

NU’91 geeft aan dat de roostertermijn een belangrijk discussiepunt is. “Wij pleiten voor een publicatie van drie maanden vooraf, waarbij het rooster vier weken voor aanvang definitief is. Werkgevers stellen momenteel twee maanden voor, waarbij zij wijzen op de organisatorische complexiteit bij uitstroom van personeel.”

De vakbonden zeggen dat de werkgevers voor de volgende onderhandelingen op 13 mei een integraal voorstel inclusief loonbod hebben toegezegd.