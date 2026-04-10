Landelijke actiedag umc’s van de baan na nieuwe afspraken voor specialisten

De aangekondigde landelijke actiedag in de universitaire medische centra (umc’s) op 16 april gaat niet door. Vakbonden LAD en FBZ hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie UMCNL over aanvullende afspraken voor de nieuwe cao.

Eerder was in de nieuwe cao voor 2026 en 2027 een afgetopte salarisverhoging afgesproken. Nu is die geschrapt voor 2027. Daarmee krijgen medisch specialisten, net als andere umc-medewerkers, een salarisverhoging van 3,5 procent.

Duurzame inzetbaarheid

Ook zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Zo is de verhoging van de dienstenleeftijd naar 62 jaar voor medisch specialisten uit de vorige cao teruggedraaid. Verder worden uiterlijk 31 december 2026 op elke afdeling afspraken gemaakt over de invulling van de 8 uur rusttijd na een dienst.

Daarnaast is afgesproken dat partijen toewerken naar een toekomstbestendige regeling die meer ruimte biedt voor flexibiliteit en differentiatie in contractduur en diensten. Verder waren medisch specialisten in het cao-akkoord van eind januari uitgesloten van de afspraken over doorbetaling van toelagen tijdens de zwangerschap. Die afspraken gelden nu ook voor hen.

Acties

Eind januari kwamen vakbonden FNV, CNV en NU’91 tot een cao-akkoord met de umc’s met een salarisverhoging van twee keer 3,5 procent voor medewerkers tot en met schaal 14. LAD en FBZ gingen daar niet akkoord mee. “Iedereen werkt heel erg hard en dan krijgt iedereen er dus ook iets bij”, vertelde LAD-voorzitter Suzanne Booij toen tegen Zorgvisie.

De bonden hielden acties om hun punt kracht bij te zetten. Op 19 en 26 maart werden de twee zondagsdiensten gehouden in het Radboudumc en het Maastricht UMC+. Op 16 april zou een landelijke actiedag worden gehouden.

Opluchting

“We hebben UMCNL laten zien dat ze oog moet hebben voor het welzijn van medisch specialisten, en daarmee voor het welzijn van patiënten”, zegt Booij nu. “Daardoor is duidelijk geworden dat duurzame inzetbaarheid geen sluitpost is. Het is het fundament van toekomstbestendige zorg.”

UMCNL laat weten opgelucht te zijn dat “overlast” voor patiënten en onrust onder umc-medewerkers is voorkomen. “UMCNL is tot het uiterste gegaan om tegemoet te komen aan de eisen van de LAD en FBZ”, aldus de brancheorganisatie. “De afspraken vormen een basis om verder te werken aan een toekomstbestendige systematiek voor contractomvang en diensten voor academisch medisch specialisten. UMCNL onderzoekt samen met de bonden op welke wijze deze flexibiliteit en differentiatie vorm kan krijgen.”