LAD en FBZ niet akkoord met cao umc’s, beraden zich op acties

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) zijn niet akkoord gegaan met de nieuwe cao die de andere bonden wel hebben geaccepteerd. Voor de LAD en FBZ is het onacceptabel dat de loonsverhoging geldt tot schaal 14 van de cao.

“Daar zijn we tegen”, laat LAD- onderhandelaar Yoram Bovenkerk weten.

Tijdens de vijfde en laatste onderhandelingsronde kwamen FNV, CNV en NU’91 juist wel tot een akkoord met werkgeversorganisatie UMCNL. Werknemers krijgen er in dit akkoord in totaal 7 procent bij. Ook zijn onder meer een hogere onregelmatigheidstoeslag en maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de werkvloer afgesproken.

Acties

Maar LAD en FBZ missen nog onderdelen. Volgens deze bonden zijn er vrijwel geen afspraken gemaakt op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezond en veilig werken. “We hadden van de werkgevers niet verwacht dat ze weer op aftopping zouden uitkomen en dat weer de achterban van FBZ zou worden geraakt”, reageert FBZ-onderhandelaar Simone Beer-Evers.

Bovenkerk merkt op dat de bonden zich beraden op eventuele acties.

Binnen de mogelijkheden

Een woordvoerder van UMCNL laat weten dat het huidige akkoord een mooi en compleet pakket is, ook voor medisch specialisten. “Voor ons is dit een evenwichtig pakket binnen onze financiële mogelijkheden waarbij al onze medewerkers erop vooruit gaan. Helaas was het voor LAD en FBZ toch onvoldoende om in te stemmen. We nodigen FBZ en LAD uit om het toch voor te leggen aan de achterban.”

Daarnaar gevraagd laat UMCNL weten niet opnieuw te gaan onderhandelen. “Ruimte voor aanvullende financiële afspraken is er niet, wel kunnen we altijd in gesprek over meer kwalitatieve aspecten van het werk.”