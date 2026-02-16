Jeugdzorgmedewerkers Groningen en Drenthe strijden voor betere cao

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de jeugdzorg zijn vastgelopen. Jeugdzorg Nederland biedt 3,7 procent loonsverhoging voor dit jaar en 2,6 procent voor volgend jaar. De salarissen zouden daarmee sneller stijgen dan de tarieven die de werkgevers ontvangen. “Voor een deel van de aanbieders is dat financieel uitdagend”, aldus de brancheorganisatie.

Neerwaartse spiraal

De bonden vinden dat het eindbod van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland niet goed genoeg is. Zo willen ze meer loonsverhoging, betere oplossingen voor de werkdruk en meer veiligheid voor medewerkers. Ook vinden ze dat er afspraken moeten komen zodat medewerkers in de sector willen blijven werken.

Afgelopen donderdag voerden medewerkers in Utrecht actie. Maandag zijn Groningen en Drenthe aan de beurt. RTV Noord sprak met enkele jeugdzorgmedewerkers, die waarschuwen voor een neerwaartse spiraal: doordat meer medewerkers uitvallen, lopen de wachttijden op, verergeren de problemen bij jongeren en wordt de druk opgevoerd bij medewerkers. Ze pleiten voor een aantrekkelijke cao om nieuwe medewerkers vast te houden.

Den Haag

Een medewerker vertelt tegen RTV Noord dat het hele systeem vastloopt. Daarom hoopt ze op maatregelen van de nieuwe regering. Tot donderdag 19 februari hebben werkgevers de tijd om te reageren. Anders dreigen de bonden met vervolgacties.