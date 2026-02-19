Estafettestakingen jeugdzorg voorbij, grotere staking in aantocht

De estafettestakingen van personeel in de jeugdzorg na vastgelopen cao-onderhandelingen zijn voorbij. Donderdag vond de laatste plaats in Amsterdam. Zo’n 180 medewerkers kwamen bijeen om overuren te berekenen en te overhandigen aan de werkgever, meldt vakbond FNV. Op 2 maart vindt een landelijke 24-uursstaking plaats.

“We hebben nog helemaal niets gehoord van de werkgevers, was het maar waar. We gaan door tot er een akkoord ligt”, zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg.

Stiptheidsacties

Vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV en FBZ hielden sinds 3 februari op diverse plekken in het land stiptheidsacties en werknemersbijeenkomsten, na een volgens de bonden teleurstellend eindbod van werkgever Jeugdzorg Nederland. Bij stiptheidsacties doen werknemers niet meer dan van hen wordt gevraagd.

“Ik heb geen mensen getroffen die op of onder hun dienstverband werken”, zegt Van der Aar over het aantal overuren dat wordt gedraaid in de jeugdzorg. “We hopen dat de werkgevers zich gaan bezinnen en heel snel gaan komen met iets. Het mag nu toch wel duidelijk zijn waar we staan.”

De acties zijn gehouden in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Groningen, Friesland en Rotterdam. In de jeugdzorg werken zo’n 38.000 medewerkers.

Jeugdzorg Nederland was nog niet direct bereikbaar voor commentaar. (ANP)