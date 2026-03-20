Leden FNV en CNV stemmen met tegenzin in met cao jeugdzorg

Leden van vakbonden FNV en CNV zijn akkoord gegaan met de nieuwe cao Jeugdzorg. Hoewel het akkoord daarmee een feit is, spreken de bonden van een ‘kielekiele akkoord’.

Het percentage tegenstemmers was historisch hoog. Bij de FNV stemde ruim 30 procent tegen, waar dit normaal gesproken onder de 5 procent ligt. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat deels met terugwerkende kracht in op 1 januari 2026.

Kritiek en zorgen

Het akkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Eerder wezen medewerkers een eindbod van de werkgevers af, waarna een veertiendaagse staking volgde. Het daaropvolgende, verbeterde bod is nu door een meerderheid van de vakbondsleden geaccepteerd.

Ondanks de instemming heerst er ontevredenheid. Maaike van der Aar, bestuurder bij FNV Jeugdzorg, geeft aan dat ook voorstemmers kritiek en zorgen uiten. Ook bij vakbond CNV was het aantal tegenstemmers opvallend hoog. “Een fors deel van je eigen medewerkers stemt tegen een cao waarvan jij als werkgever vindt dat je waardering uitspreekt”, aldus de bonden in een gezamenlijke verklaring.

FBZ juist tevreden

Een meerderheid van de leden van zowel LAD als de FBZ zijn ook akkoord met het resultaat. Een woordvoerder van FBZ laat weten dat de bond juist heel tevreden is met het resultaat.

Jeugdzorg Nederland zegt blij te zijn dat de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het voorstel, Jeroen Regtuijt, bestuurslid bij Jeugdzorg Nederland en onderhandelaar namens de werkgevers. “Met het bod dat wij op 23 februari bij de vakbonden hebben neergelegd, doen wij recht aan de waardering voor onze werknemers én houden we rekening met de ruimte die werkgevers hebben.”

Loonsverhoging

In de cao is een structurele loonsverhoging van 3,7 procent dit jaar en 3,4 procent in januari volgend jaar. Ook zijn afspraken gemaakt over strengere afspraken over de afbakening van overwerk en een hogere overwerkvergoeding. Verder is de stagevergoeding verhoogd.

Ondanks de bereikte overeenstemming moeten veel details nog worden uitgewerkt in werkgroepen. De bonden roepen Jeugdzorg Nederland op om hierin constructief samen te werken, met de waarschuwing dat “uitstel geen afstel mag worden”.

