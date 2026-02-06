Skipr

Stakingsestafette jeugdzorg gaat door

,

Jeugdzorgmedewerkers zitten midden in een landelijke estafettestaking. Deze startte 3 februari in Limburg en Brabant. Maandag 9 februari leggen ruim 200 medewerkers in Overijssel het werk neer. Het gaat om werknemers van Jarabee en Pactum. Dinsdag 10 februari is de regio Rotterdam-Rijnmond aan de beurt. Ook dan staken 200 medewerkers.

De vakbonden en werkgevers komen niet uit de cao-onderhandelingen. Het gaat om de cao van 38.000 jeugdzorgmedewerkers. Op 19 januari liep het ultimatum van de vakbonden af. Jeugdzorg Nederland deed geen nieuw cao-bod. Op 3 februari startten de vakbonden FNV, CNV en FBZ met acties.

Stiptheidsacties

Naast stakingen voeren de werknemers ook stiptheidsacties uit. Bij stiptheidsacties houden de actievoerende werknemers zich precies aan hun taakomschrijving. Ze zetten dus geen stap extra.

In de kou

‘De werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland laat haar medewerkers op zo’n ongelooflijk botte manier in de kou staan. Er is totaal geen waardering voor hun vakmanschap en inzet. Met het eindbod dat ze 5 december 2025 neerlegden, hebben ze zich echt de woede van flink wat werknemers op de hals gehaald’, stelt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

