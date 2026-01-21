Landelijke acties jeugdzorg starten op 3 februari

Jeugdzorgmedewerkers in heel Nederland leggen vanaf 3 februari het werk deels neer of voeren actie. Vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben vandaag aangekondigd dat er verspreid over het land acties zullen plaatsvinden, nu de onderhandelingen over een nieuwe cao definitief zijn vastgelopen.

De bonden en de werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland staan lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de vakbonden is de maat vol na het afwijzen van het ultimatum door de werkgevers eerder deze maand.

“Werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland laat haar medewerkers op zo’n ongelooflijk botte manier in de steek”, aldus een woordvoerder van de bonden. “We hebben echt alles geprobeerd, maar als je zo’n houding aanneemt, vraag je om boze medewerkers en dus acties.”

Stiptheidsacties

De aangekondigde acties vinden plaats van dinsdag 3 februari tot en met donderdag 19 februari. In totaal staan er veertien acties gepland op dertien verschillende locaties, variërend van Amsterdam tot Maastricht en van Leeuwarden tot Hengelo.

Het gaat hierbij voornamelijk om zogeheten ‘stiptheidsacties’ en actiebijeenkomsten. Bij een stiptheidsactie houden werknemers zich strikt aan hun officiële taakomschrijving en pauzetijden en zetten ze geen stap extra. De bonden willen hiermee de kwetsbaarheid van de sector blootleggen. “Jeugdzorgmedewerkers lopen al jarenlang alle gaten dicht. Door dat nu niet meer te doen, worden de grote problemen, zoals de torenhoge werkdruk, direct zichtbaar.”