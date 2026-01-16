Jeugdzorg Nederland doet geen nieuw cao-bod, acties van vakbonden aanstaande

Jeugdzorgmedewerkers gaan vrijwel zeker actievoeren. Er ligt nog een ultimatum tot maandag 19 januari, maar Jeugdzorg Nederland laat aan Skipr al weten niet van plan te zijn een vernieuwd cao‑bod te doen. Het huidige eindbod is goed, aldus de brancheorganisatie. FNV‑bestuurder Maaike van der Aar laat weten dat de vakbond in dat geval samen met CNV en FBZ acties zal houden.

Verder laten de vakbonden weten: “We zijn zeer verbaasd dat Jeugdzorg Nederland er voor kiest om via de media te reageren terwijl het ultimatum nog niet verlopen is.”

De vakbonden starten waarschijnlijk met stiptheidsacties. In dat geval doen medewerkers alleen wat officieel is afgesproken en niet meer. Dit moet de problemen binnen de sector blootleggen, aldus Van der Aar. “Als dat allemaal niet werkt, zullen we zeker opschalen en escaleren.”

De vakbonden hebben de brancheorganisatie eerder deze week een ultimatum gestuurd. Jeugdzorg Nederland had tot komende maandag om in te gaan op de cao‑eisen van de bonden, anders zouden er acties komen.

Inflatiecompensatie

Maar de vertegenwoordiger van de werkgevers in de jeugdzorg heeft maandag niet nodig en heeft al besloten er niet op in te gaan. “We compenseren de verwachte inflatie ruimschoots en investeren extra in kwaliteit en behoud van collega’s, onder meer via het verhogen van het minimale opleidingsbudget en een regeling uitloopperiodieken”, aldus Jeugdzorg Nederland. “Dit is beter dan veel andere (vergelijkbare) cao’s die recent zijn afgesloten. De hogere eisen van de vakbonden zijn dus niet echt realistisch.”

De werkgevers hebben een loonbod gedaan van 6,3 procent voor twee jaar, waar de bonden 7 procent vragen. Ook willen de bonden onder meer betere afspraken om de werkdruk te verlichten en een einde aan overwerk of volledige vergoeding hiervan.

Achterstand

Jeugdzorg Nederland benadrukt op korte termijn wel weer om de tafel te willen met de vakbonden. “Omdat de vakbonden ons eindbod met een negatief advies aan hun leden voorlegden, hebben onze collega’s nu geen nieuwe cao.”

FNV‑bestuurder Van der Aar merkt op dat jeugdzorgmedewerkers een achterstand hebben opgelopen in afgelopen jaren die hiermee niet wordt ingelopen. Ook concurreert de jeugdzorg met de gemeente‑cao waar de lonen 7 procent stijgen, merkt ze op.

Wat de FNV‑bestuurder verder stoort is dat er over kwaliteit en werkdruk niet wordt gesproken. “Verder bieden ze niets. Dan snap je wat voor sector je hebt. Er zit zoveel arbeidsmarktverhaal in deze sector en dan alleen maar loon aanbieden dat misschien voor de komende jaren inflatie aantikt, maar de achterstand niet repareert. Dan heb je niet begrepen waar de sector voor staat.”