Vakbond jeugdzorg stelt werkgevers een ultimatum

,

Vakbonden CNV, FNV en FBZ hebben werkgevers in de jeugdzorg een ultimatum gestuurd. Die moeten voor maandag 19 januari ingaan op de cao-eisen, anders komen er acties.

De vakbonden CNV, FNV en FBZ vinden de voorstellen van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland in de cao-onderhandelingen te mager. Ze stellen dat de grote problemen blijven liggen, zoals het personeelstekort en de werkdruk. Ze willen daar betere afspraken over maken. De bonden vinden het loonbod van 6,3 procent voor twee jaar ondermaats. Ook willen ze dat overwerk wordt uitgebannen.

FBZ-onderhandelaar Lilian de Groot: “Het is niet óf het een óf het ander. Het is noodzakelijk om zowel een goede salarisverhoging als inhoudelijke zaken zoals werkdruk en scholing in een nieuwe cao goed te regelen.”

Er werken volgens de bonden 38.000 mensen in de jeugdzorg. (ANP)

CaoJeugdzorg

