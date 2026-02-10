Medewerkers jeugdzorg voeren donderdag actie in Utrecht

Ze komen samen in de stad Utrecht. Daarna houden ze stiptheidsacties, waarbij ze niet meer doen dan van hen wordt gevraagd. Kinderen blijven wel zorg krijgen.

Partners voor Jeugd

Aan de actie in Utrecht doen ruim tweehonderd medewerkers van de landelijke organisatie Partners voor Jeugd mee.

De jeugdzorg houdt sinds vorige week een estafettestaking. Die begon in Tilburg en Roermond. Daarna volgde Overijssel. Op dinsdag voeren medewerkers van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Enver actie in en rond Rotterdam. Op woensdag is er een manifestatie in Maastricht. Eind volgende week is voorlopig de laatste regionale staking.

Onderhandelingen vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de jeugdzorg zijn vastgelopen. De bonden vinden dat het eindbod van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland niet goed genoeg is. Zo willen ze meer loonsverhoging, betere oplossingen voor de werkdruk en meer veiligheid voor medewerkers. Ook vinden ze dat er afspraken moeten komen zodat medewerkers in de sector willen blijven werken. In de jeugdzorg werken ruim 38.000 mensen.

Jeugdzorg Nederland biedt 3,7 procent loonsverhoging voor dit jaar en 2,6 procent voor volgend jaar. De salarissen zouden daarmee sneller stijgen dan de tarieven die de werkgevers ontvangen. “Voor een deel van de aanbieders is dat financieel uitdagend”, aldus de brancheorganisatie. Daarnaast willen de werkgevers met de vakbonden verder praten over bijvoorbeeld werkdruk en veiligheid, “omdat niet alle onderwerpen zich lenen voor directe afspraken aan de cao-tafel”. (ANP)