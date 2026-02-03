Skipr

Stiptheidsacties jeugdzorgmedewerkers in Roermond en Tilburg

,

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV en FBZ voeren dinsdagochtend sinds 10.00 uur actie in Roermond voor een betere cao voor medewerkers in de jeugdzorg vanwege eerder vastgelopen cao-onderhandelingen. Het is de eerste van een reeks stiptheidsacties die de komende weken verspreid over het land plaatsvinden. Bij stiptheidsacties doen medewerkers niet meer dan van hen wordt gevraagd.

Er hebben zich in Roermond zo’n 180 medewerkers gemeld voor de actie. Dat is ongeveer driekwart van het totale aantal medewerkers van de jeugdzorginstelling waar het protest plaatsvindt, meldt een woordvoerster van FNV. De medewerkers houden de stiptheidsactie in een zaaltje in een hotel in Roermond, omdat er te veel medewerkers waren voor de locatie zelf. Ook in het hotel moesten stoelen worden bijgezet. “Iedereen is in het zwart, want het is code zwart”, meldt de zegsvrouw.

Noodzorg gaat door

Bij het protest in Tilburg hebben zich zo’n 110 stakers gemeld, zegt een woordvoerster. Deze medewerkers zijn in het rood gekleed. De stakers hebben dinsdag hun overwerkuren uitgerekend en ‘overhandigd’ aan de werkgever. Zo willen ze aandacht vragen voor onder meer de werkdruk. De bonden benadrukten eerder dat noodzorg wel doorgaat.

Blijven werken

De bonden riepen eind januari op tot actie door vastgelopen cao-onderhandelingen. De bonden vinden dat het eindbod van Jeugdzorg Nederland niet volstaat. Zo willen ze een concurrerende loonverhoging, betere oplossingen voor de werkdruk en meer veiligheid voor medewerkers. Ook moeten er afspraken komen, zodat medewerkers in de sector willen blijven werken. In de jeugdzorg werken ruim 38.000 mensen.

Impasse

Jeugdzorg Nederland herhaalde andermaal de oproep “heel graag zo snel mogelijk om tafel” te willen met de bonden. “De impasse moeten we doorbreken, hier heeft niemand wat aan.” (ANP)

