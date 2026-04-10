ExpertCare biedt medewerkers optie tot eind dit jaar te blijven

Villa ExpertCare biedt medewerkers de mogelijkheid om tot ten minste 31 december van dit jaar bij de zorglocaties te blijven werken. Dat heeft de instantie toegezegd aan zorgminister Mirjam Sterk (CDA), schrijft ze in een Kamerbrief. De zorgvilla’s van ExpertCare in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten zouden na 31 maart sluiten vanwege hoge kosten en een tekort aan personeel.

Een alternatief was niet voor alle kinderen die in de villa’s verbleven op tijd gevonden, tot grote zorgen van ouders. De Tweede Kamer riep de minister daarom eerder deze week op ervoor te zorgen dat dit hele jaar lang personeel beschikbaar is voor de meervoudig gehandicapte kinderen. Sterk benadrukt in de Kamerbrief dat zij “niet kan treden in afspraken tussen werkgever en werknemer”. Het is aan zorgmedewerkers van ExpertCare zelf of ze het aanbod om langer te blijven aannemen.

Zorgbemiddelaars moeten helpen om voor alle kinderen een alternatieve plek te regelen. (anp)

Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

