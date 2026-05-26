Rechters wegen personeelstekort jeugdzorg mee in beslissingen

Rechters zien ervan af om gedwongen jeugdzorg aan een gezin op te leggen, mede omdat er geen jeugdbeschermers zijn om die maatregel uit te voeren. In zeker zestien recente zaken woog dit tekort mee. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw .

Door het tekort aan medewerkers in de jeugdzorg grijpen rechters soms minder hard in bij gezinnen met problemen. Rechters houden er rekening mee dat er onvoldoende jeugdbeschermers zijn om die maatregelen uit te voeren.

Personeelstekort

Trouw doorzocht alle gepubliceerde uitspraken van kinderrechters in de afgelopen drie jaar op relevante trefwoorden. Dat rechters het nodig vinden om rekening te houden met het personeelstekort, tekent de ernst van de situatie in de jeugdzorg, vindt hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning.

Het gaat om gezinnen waar volgens experts ingrijpen door de overheid nodig is, omdat de veiligheid of ontwikkeling van een kind in gevaar is. Een rechter kan een kind dan ‘onder toezicht stellen’. Dat betekent dat een jeugdbeschermer gaat meekijken in het gezin, of dat een kind bij de ouders wordt weggehaald.

Rechter

Bij jeugdzorg onder dwang beslist de rechter of dat op zijn plaats is. Soms komen rechters op inhoudelijke gronden tot een ander oordeel. Maar de afgelopen drie jaar kwam het zeker zestien keer voor dat rechters het ontbreken van een jeugdbeschermer noemden als een van de overwegingen om van gedwongen jeugdzorg af te zien. Negen van deze uitspraken zijn van vorig jaar. Bij vijf van deze zestien zaken besloten rechters een kind niet onder toezicht te stellen. Bij elf andere zaken verlengden zij het toezicht niet.