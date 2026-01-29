Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe cao voor umc-medewerkers, 7 procent loonsverhoging

,

Een deel van de vakbonden en de werkgevers hebben afspraken gemaakt voor een nieuwe cao voor de universitaire medische centra (umc’s).

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een salarisverhoging van in totaal 7 procent, een hogere onregelmatigheidstoeslag en maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de werkvloer.

Onregelmatigheidstoeslag

Zorgmedewerkers tot en met schaal 14 krijgen er dit jaar per 1 juli 3,5 procent loon bij. Gevolgd door een tweede verhoging van 3,5 procent op 1 mei 2027. Daarnaast worden verschillende toeslagen en vergoedingen aangepast.

Zo wordt de onregelmatigheidstoeslag uitgebreid naar de zaterdagochtend. Tijdens kerst en oud en nieuw geldt vanaf 20:00 uur een extra vergoeding van 72 procent.

Stalking en doxing

Een belangrijk onderdeel van het akkoord is de bescherming van zorgpersoneel tegen stalking en doxing. Medewerkers die hun naam niet zichtbaar op hun badge willen dragen, zijn hiertoe niet langer verplicht. Daarnaast zal het huidige veiligheidsprotocol in de umc’s worden geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2026. Onder de cao vallen ongeveer 80.000 werknemers. De huidige cao liep afgelopen december af. De leden van de vakbonden moeten nog instemmen met hun nieuwe arbeidsvoorwaarden.

‘Stevige stap’

De werkgevers vinden de nieuwe cao een flinke verbetering. “Medewerkers hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan perspectief in arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en werk-privébalans”, aldus UMCNL-voorzitter Helen Mertens. “Dit onderhandelingsresultaat biedt daarvoor concrete stappen vooruit.”

“We zijn blij dat er opnieuw belangrijke stappen zijn gezet, met name op het gebied van veiligheid en waardering voor het werk van zorgprofessionals”, zegt NU’91-voorzitter Femke Merel van Kooten. Zij spreekt van een stevige stap voor de verpleegkundigen en verzorgenden. “Salarisverhoging, meer veiligheid, betere vergoedingen en erkenning voor wat zorgprofessionals iedere dag laten zien.” 

Reageer op dit artikel
Meer over:CaoPersoneelZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:18 Nieuwe cao voor umc-medewerkers, 7 procent loonsverhoging
15 dec 2025 Laatste onderhandelingsronde umc-cao loopt op niets uit
30 okt 2025 Cao-onderhandelingen umc’s van start gegaan
21 jan 2026 Landelijke acties jeugdzorg starten op 3 februari
31 dec 2025 Loonstijging zorg blijft achter bij landelijk gemiddelde in 2025

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Duurzaamheid in de zorg geen keuze, maar een must

Naar de podcast

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Verbindend werkgeverschap: Van ‘ik’ naar ‘wij’

Naar de podcast

155 Vier ministers en de ontluistering van ZorgkaartNederland

Naar de podcast

154 Voorzorg | Het jaar 2025 in akkoorden

Naar de podcast

153 Voorzorg | De verdwenen IZA-gelden en wankele AI-implementatie

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties