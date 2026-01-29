Nieuwe cao voor umc-medewerkers, 7 procent loonsverhoging

Een deel van de vakbonden en de werkgevers hebben afspraken gemaakt voor een nieuwe cao voor de universitaire medische centra (umc’s).

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een salarisverhoging van in totaal 7 procent, een hogere onregelmatigheidstoeslag en maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de werkvloer.

Onregelmatigheidstoeslag

Zorgmedewerkers tot en met schaal 14 krijgen er dit jaar per 1 juli 3,5 procent loon bij. Gevolgd door een tweede verhoging van 3,5 procent op 1 mei 2027. Daarnaast worden verschillende toeslagen en vergoedingen aangepast.

Zo wordt de onregelmatigheidstoeslag uitgebreid naar de zaterdagochtend. Tijdens kerst en oud en nieuw geldt vanaf 20:00 uur een extra vergoeding van 72 procent.

Stalking en doxing

Een belangrijk onderdeel van het akkoord is de bescherming van zorgpersoneel tegen stalking en doxing. Medewerkers die hun naam niet zichtbaar op hun badge willen dragen, zijn hiertoe niet langer verplicht. Daarnaast zal het huidige veiligheidsprotocol in de umc’s worden geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2026. Onder de cao vallen ongeveer 80.000 werknemers. De huidige cao liep afgelopen december af. De leden van de vakbonden moeten nog instemmen met hun nieuwe arbeidsvoorwaarden.

‘Stevige stap’

De werkgevers vinden de nieuwe cao een flinke verbetering. “Medewerkers hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan perspectief in arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en werk-privébalans”, aldus UMCNL-voorzitter Helen Mertens. “Dit onderhandelingsresultaat biedt daarvoor concrete stappen vooruit.”

“We zijn blij dat er opnieuw belangrijke stappen zijn gezet, met name op het gebied van veiligheid en waardering voor het werk van zorgprofessionals”, zegt NU’91-voorzitter Femke Merel van Kooten. Zij spreekt van een stevige stap voor de verpleegkundigen en verzorgenden. “Salarisverhoging, meer veiligheid, betere vergoedingen en erkenning voor wat zorgprofessionals iedere dag laten zien.”