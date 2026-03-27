Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Landelijke actiedag deel ziekenhuispersoneel in umc’s

,

Medewerkers van universitaire ziekenhuizen (umc’s) houden op donderdag 16 april een landelijke actiedag. Ze draaien dan een zondagsdienst. Eerder deden ze dat al in het Radboudumc en Maastricht UMC+ omdat ze een betere cao willen. De protestactie is georganiseerd door de LAD en FBZ.

De ziekenhuizen hadden in januari wel een cao-akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en NU’91. LAD en FBZ hadden die afspraken toen niet ondertekend. Ze willen andere arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten, zoals “een ‘normalere’ werkweek van veertig uur”. Ook stellen ze dat artsen met hogere salarissen naar verhouding minder loonsverhoging krijgen dan hun collega’s.

De Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) vertegenwoordigt ongeveer 45.000 zorgmedewerkers. Onder de FBZ vallen organisaties voor onder meer embryologen, tandartsen, verloskundigen, psychologen en fysiotherapeuten. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft zo’n 35.000 leden. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:CaoZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Reader Interactions

Reacties