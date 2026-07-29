Acht verdachten aangehouden in groot witwasonderzoek

In een groot witwasonderzoek zijn onlangs acht verdachten aangehouden. Zij worden ervan verdacht op grote schaal crimineel geld te hebben omgezet in goud.

Ook wordt een aantal van hen verdacht van valsheid in geschrifte. Op elf plaatsen zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden.

Omzet cash geld

De verdachten zouden hebben gewerkt volgens een methode die overeenkomt met de witwastechniek van het ‘Cash compensatie model’. Dat houdt in dat men contant geld, afkomstig uit misdrijven, via bedrijven naar een rekening doorsluist en dus omzet in giraal geld. Daartoe worden zakelijke transacties gefingeerd, onder meer met valse facturen, zodat criminelen een girale inkomstenstroom krijgen met een ogenschijnlijk legitieme herkomst.

Zorg

Uit onderzoek van de politie blijkt dat hierbij gebruik werd gemaakt van honderden ondernemingen. Er werd vooral gericht op arbeidsintensieve bedrijven – bedrijven waar veel personeel wordt ingezet en uitbetaald – zoals zorg- beveiligings- en verhuisbedrijven. Van eenmanszaken tot BV’s, gevestigd door het hele land. Een overduidelijk zwaartepunt lag echter binnen het werkgebied van de politie eenheid Den Haag.

Crimineel geld

De verdachten zouden vanaf de rekeningen vervolgens goud hebben ingekocht om het geld op die manier veilig te stellen en minder makkelijk traceerbaar te maken. Er wordt nog verder onderzoek gedaan, hoe aan het criminele geld is gekomen.

Acht verdachten

In totaal werden acht verdachten aangehouden. Het gaat om een 30-jarige en 34-jarige vrouw uit respectievelijk Amersfoort en Pijnacker, een 35-jarige man uit Dordrecht, mannen van 23, 24 en 32 uit Den Haag, en twee vrouwen van 40 en 31 uit Oosterhout en Amsterdam. Het onderzoek nam lange tijd in beslag, van 2023 tot en met hun aanhouding op 30 juni 2026. Op 15 juli zijn zes verdachten door het OM voor de raadkamer van de rechtbank gebracht. Die besliste de voorlopige hechtenis te verlengen. Van de vrouwen uit Oosterhout en Amsterdam is het voorarrest eerder door de rechter-commissaris op verzoek van het Openbaar Ministerie geschorst.

In afwachting van het onderzoek is beslag gelegd op ruim een miljoen euro aan onroerend goed, banksaldi en goud. Ook zijn voertuigen, administratie, tientallen telefoons en laptops en een groot bedrag aan contant geld in beslag genomen.

Informatieknooppunt Zorgfraude

Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft de politie intensief onderzoek gedaan en daarbij samengewerkt met verschillende partners, zoals het RIEC, de Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zo kon de rol van de betrokken ondernemingen in kaart worden gebracht en worden opgetreden tegen het overtreden van regels.

In de komende periode worden gegevens van de betrokken ondernemingen gedeeld met de Belastingdienst voor een mogelijke fiscale aanpak. Ook met de Recherche Zorgfraude van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gegevens gedeeld, voor zover deze ondernemingen actief zijn in de zorg. Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) wordt betrokken om fraudesignalen te delen met de ketenpartners. Met verschillende banken wordt daarnaast samengewerkt voor het uitvoeren van Wwft-onderzoek en het waar mogelijk beëindigen van klantrelaties.