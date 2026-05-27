Kwadrant betaalde 120.000 euro aan spookfacturen van eigen medewerker

Kwadrant heeft zo’n 120.000 euro afgetikt aan spookfacturen. De valse rekeningen bleken afkomstig te zijn van een medewerker. Nu de Friese ouderenzorgorganisatie aangifte heeft gedaan, start de politie met een strafrechtelijk onderzoek.

Dat meldt de Leeuwarder Courant op basis van een bericht dat Kwadrant – een organisatie met 6.000 medewerkers en 15.000 cliënten – op haar medewerkersportaal heeft gepubliceerd.

Vermoedens

Kwadrant ontdekte de spookfacturen afgelopen februari tijdens een controle. De Leeuwarder Courant meldt dat er al vermoedens waren dat een medewerker had geholpen bij het opstellen van de facturen. Deze werknemer was op de hoogte van de interne projecten en betalingswijze.

Een ingeschakeld bedrijfsrecherchebureau bevestigde de vermoedens. De woordvoerder meldt aan de Leeuwarder Courant dat het om één medewerker gaat. Ook de personen buiten de organisatie zijn in beeld.

Ontslag

De vvt-organisatie wil de frauduleuze medewerker ontslaan. Eind juni doet de rechter daarover uitspraak. De verdwenen 120.000 euro is inmiddels zo goed als terugbetaald. Het restant en de gemaakte kosten eist Kwadrant ook terug via juridische stappen. De politie start een strafrechtelijk onderzoek.

