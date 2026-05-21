St Jansdal sluit 2025 af met winst na verlies in 2024

St Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt het ziekenhuis zich van het verlies dat een jaar eerder werd geleden. In 2024 boekte het ziekenhuis nog een negatief resultaat van 2 miljoen euro.

Het verlies in 2024 was volgens het ziekenhuis voornamelijk te wijten aan stijgende rente- en afschrijvingslasten, hogere personeelskosten en tegenvallende opbrengsten. Het positieve resultaat komt onder meer door een toename van het aantal patiënten, strengere controle op kosten en meer inzicht in de financiële situatie per afdeling. Ook stelt het St Jansdal in haar jaarrekening dat gemaakte afspraken met financiers zijn gehaald. Het financiële herstel speelt daarnaast een rol bij de nieuwbouwplannen in Lelystad. Het ziekenhuis meldt dat eind 2025 is besloten om de nieuwbouw door te laten gaan.

