Ziekenhuislobby overdrijft groei van zbc’s

Zelfstandige behandelcentra zouden enorm groeien en hun winsten uitkeren aan buitenlandse aandeelhouders. Ook “hollen ze de zorg uit” met het leveren van niet-gecontracteerde zorg. Met die argumenten lobbyen ziekenhuizen en zorgverzekeraars in Den Haag – en met resultaat. Maar welke cijfers liggen er onder die claims?

Het kabinet-Jetten wil “werken aan een gelijker speelveld tussen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra”. De coalitie wil niet-gecontracteerde zorg zelfs afschaffen.

Dit is precies waar de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars voor hebben gelobbyd in aanloop naar het coalitieakkoord. Een deel van de zelfstandige behandelklinieken zou ongebreideld groeien en winsten uitkeren naar buitenlandse aandeelhouders. Ze zouden bovendien geen contracten met zorgverzekeraars willen sluiten en dus niet willen bijdragen aan passende zorg.

Zorgvisie controleerde hoe groot die groei van zbc’s is en hoeveel niet-gecontracteerde medisch-specialistische zorg eigenlijk gegeven is.

Omzet

De omzet van zbc’s groeide de afgelopen zeven jaar consequent meer dan die van de algemene ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen. De omzet van de zbc’s verdubbelde in die periode, van 0,7 miljard in 2017 naar 1,5 miljard in 2024.

Het grote plaatje is echter dat de volledige omzet van medisch-specialistische zorg groeide van 17 miljard in 2017 naar 23 miljard in 2024. De drie ziekenhuissectoren groeiden in die periode dus met 5,2 miljard.

Winst

Zbc’s maken inderdaad hogere rendementen dan ziekenhuizen gemiddeld maken. Maar het blijft onduidelijk of dat geld de zorg verlaat. Zorgvisie publiceerde een tabel met de omzet en rendementen van de grootste zbc’s.

Niet-gecontracteerde zorg

Van de omzet van zbc’s is volgens Zilveren Kruis 10 tot 15 procent niet-gecontracteerd. Het zou gaan om 150 miljoen tot 225 miljoen euro. Dat is minder dan 1 procent van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg.

