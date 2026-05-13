Vrouwen betalen per jaar 25 euro meer voor zorgverzekering

Vrouwen betalen een hogere premie voor hun zorgverzekering dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl op basis van afgesloten zorgverzekeringen eind 2025.

De gemiddelde maandpremie voor vrouwen komt uit op 142,12 euro, terwijl mannen 140,03 euro per maand betalen. Op jaarbasis betalen vrouwen daarmee 25,04 euro meer.

Verschillen in keuzes rond eigen risico

Het premieverschil hangt vooral samen met de keuzes die vrouwen maken binnen hun zorgverzekering. Vrouwen kiezen vaker voor zekerheid, mannen vaker voor een lagere maandpremie. Dat blijkt onder meer uit de keuze voor het eigen risico. Zo kiest ruim 81 procent van de vrouwen voor het minimale eigen risico van 385 euro, terwijl dit bij mannen bijna 74 procent is.

Mannen kiezen juist vaker voor het maximale eigen risico van 885 euro. Zo’n 24 procent van de mannen kiest hiervoor, tegenover 13 procent van de vrouwen. Een lager eigen risico betekent in de regel een hogere maandpremie.

Vrouwen vaker aanvullend verzekerd

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn ook zichtbaar bij aanvullende verzekeringen die mensen naast het verplichte basispakket nemen. Zo kiest 70 procent van de vrouwen voor een aanvullende verzekering, tegenover 65 procent van de mannen. Daarnaast verzekert 37 procent van de vrouwen tandartskosten mee via een aanvullende dekking. Bij mannen ligt dat aandeel op 34 procent. De premie ligt met deze aanvullende dekkingen hoger.

