Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorgverzekeraars behalen hoogste resultaat per verzekerde in jaren

,

Nederlandse zorgverzekeraars hebben in 2025 een historisch hoog financieel resultaat behaald. Per verzekerde bleef er gemiddeld 92 euro over, het hoogste bedrag in ten minste vijf jaar. Dit blijkt uit een recente analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Budget groeit

Foto: jirsak/Stock.adobe.com

Zorgverzekeraars steken de winst weer in het eigen vermogen dat in 2025 flink is gestegen. Zo groeide het eigen vermogen bij VGZ en ONVZ met maar liefst 19 procent. Het eigen vermogen van Zorg en Zekerheid groeide het minst, namelijk met 6 procent. Van ASR waren geen cijfers over het eigen vermogen bekend.

Groei eigen vermogen per zorgverzekeraar in 2025:

  • VGZ (19 procent)
  • ONVZ (19 procent)
  • Menzis (14 procent)
  • Salland (11 procent)
  • DSW (9 procent)
  • CZ (8 procent)
  • Achmea (8 procent)
  • Zorg en Zekerheid (6 procent)

Hogere premie-inkomsten

Ook in 2024 groeide het eigen vermogen bij vrijwel alle zorgverzekeraars, toen vooral dankzij beleggingsresultaten. Maar in eerdere jaren moest er vaak ten minste één verzekeraar interen op het eigen vermogen. In 2022 gold dat voor elke verzekeraar.

De sterke toename van de winstgevendheid wordt hoofdzakelijk gedreven door het zogenaamde ‘technisch resultaat’, de balans tussen de ontvangen premies en de uitgekeerde zorgkosten.

Waar dit resultaat in 2024 nog op 21 euro per verzekerde lag, steeg dit in 2025 naar 66 euro. Terwijl de premies en bijdragen met gemiddeld 5,4 procent toenamen (tot 3.654 euro per verzekerde), stegen de zorgkosten met slechts 3,9 procent (tot 3.512 euro).

Beleggingen

De bedrijfskosten van de zorgverzekeraars zelf stegen met 4,6 procent. Per verzekerde waren de zorgverzekeraars gemiddeld 99 euro kwijt.

Het ‘niet-technische resultaat’, dat grotendeels bestaat uit rendementen op beleggingen, nam juist af. In 2025 bedroeg dit 26 euro per verzekerde, tegenover 39 euro in het voorgaande jaar.

Reageer op dit artikel
Meer over:FinanciënZorgverzekeraar

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8 mei 2026 Zorgverzekeraars behalen hoogste resultaat per verzekerde in jaren
8 apr 2026 Menzis en Santé Partners sluiten meerjarencontract
31 mrt 2026 Ziekenhuislobby overdrijft groei van zbc's
23 mrt 2026 Kosteloze mondzorg voor Rotterdamse dak- en thuislozen
11 mrt 2026 Veel verschillen in prijs kankermedicijnen, KWF wil meer openheid

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties