Zorgverzekeraars behalen hoogste resultaat per verzekerde in jaren

Nederlandse zorgverzekeraars hebben in 2025 een historisch hoog financieel resultaat behaald. Per verzekerde bleef er gemiddeld 92 euro over, het hoogste bedrag in ten minste vijf jaar. Dit blijkt uit een recente analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Foto: jirsak/Stock.adobe.com

Zorgverzekeraars steken de winst weer in het eigen vermogen dat in 2025 flink is gestegen. Zo groeide het eigen vermogen bij VGZ en ONVZ met maar liefst 19 procent. Het eigen vermogen van Zorg en Zekerheid groeide het minst, namelijk met 6 procent. Van ASR waren geen cijfers over het eigen vermogen bekend.

Groei eigen vermogen per zorgverzekeraar in 2025:

VGZ (19 procent)

ONVZ (19 procent)

Menzis (14 procent)

Salland (11 procent)

DSW (9 procent)

CZ (8 procent)

Achmea (8 procent)

Zorg en Zekerheid (6 procent)

Hogere premie-inkomsten

Ook in 2024 groeide het eigen vermogen bij vrijwel alle zorgverzekeraars, toen vooral dankzij beleggingsresultaten. Maar in eerdere jaren moest er vaak ten minste één verzekeraar interen op het eigen vermogen. In 2022 gold dat voor elke verzekeraar.

De sterke toename van de winstgevendheid wordt hoofdzakelijk gedreven door het zogenaamde ‘technisch resultaat’, de balans tussen de ontvangen premies en de uitgekeerde zorgkosten.

Waar dit resultaat in 2024 nog op 21 euro per verzekerde lag, steeg dit in 2025 naar 66 euro. Terwijl de premies en bijdragen met gemiddeld 5,4 procent toenamen (tot 3.654 euro per verzekerde), stegen de zorgkosten met slechts 3,9 procent (tot 3.512 euro).

Beleggingen

De bedrijfskosten van de zorgverzekeraars zelf stegen met 4,6 procent. Per verzekerde waren de zorgverzekeraars gemiddeld 99 euro kwijt.

Het ‘niet-technische resultaat’, dat grotendeels bestaat uit rendementen op beleggingen, nam juist af. In 2025 bedroeg dit 26 euro per verzekerde, tegenover 39 euro in het voorgaande jaar.