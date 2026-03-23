Kosteloze mondzorg voor Rotterdamse dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen in Rotterdam krijgen nu ook mondzorg om niet van tandartsen in de regio. Dat maakt Zilveren Kruis bekend.

In een dubbelinterview met de Amerikaanse kwaliteitsgoeroe Don Berwick en de Rotterdamse straatarts Michelle van Tongerloo, vertelt Van Tongerloo dat ze niet optimistisch is over dat de politiek de zorg voor daklozen gaat verbeteren. “Er is ook geen quick fix. We moeten als burgers kijken hoe we kunnen helpen op kleine schaal.”  

Zonder plafond

De straatartspraktijk waar Van Tongerloo werkt, Straatzorg Rotterdam, heeft een off-grid contract van Zilveren Kruis. Ze krijgen ook geld voor voetzorg –  waarmee medisch pedicures ingezet kunnen worden om complicaties van diabetes te voorkomen  – en eerstelijnsverblijfbedden, zodat dak- en thuislozen na een ziekenhuisopname kunnen herstellen. Nu komt daar ook mondzorg bij. 

Tijdrovend

Straatartsen kunnen zorgkosten en consulten declareren bij de GGD, maar dat is tijdrovend, stelt Zilveren Kruis. Met de opzet van de zelfstandige praktijk is een contract met een verzekeraar mogelijk. “We delen onze geleerde lessen, werkwijze, resultaten en wijze van financiering met andere zorgverzekeraars en gemeenten zodat we van elkaar leren”, aldus de woordvoerder.

Kosten voorkomen

Zilveren Kruis denkt dat op deze manier veel leed en kosten voorkomen worden. Zo wordt met de voetzorg ‘waarschijnlijk’ ziekenhuisopnames en amputaties voorkomen. De verzekeraar kan er geen bedrag aan hangen.

