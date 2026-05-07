Weinig vertrouwen dat zorg betaalbaar blijft

Het vertrouwen dat patiënten niet het slachtoffer worden van stijgende zorgkosten is blijvend laag. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

In de periode 2020-2024 komt het percentage van mensen dat erop vertrouwt dat de zorg betaalbaar blijft niet boven de twintig procent uit, meldt het Nivel. Zo verwachtte in 2024 slechts één op de tien mensen dat toekomstige bezuinigingen niet ten koste van patiënten zullen gaan.

Verschillen

Het Nivel ziet wel verschillen tussen groepen. Zo hebben onder andere mannen, mensen zonder zorggebruik en mensen met een betere ervaren gezondheid vaker vertrouwen in de toekomstige betaalbaarheid van de zorg.

Het Nivel voerde in november 2020, 2022 en 2024 een vragenlijstonderzoek uit onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Elk jaar werden 1.500 panelleden bevraagd.



