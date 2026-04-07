SP wil af van eigen risico voor medische hulp na seksueel geweld

Dobbe heeft een zogeheten initiatiefnota opgesteld met voorstellen om de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren. “Als je slachtoffer bent geworden van verkrachting, is het heel pijnlijk als er wordt uitgegaan dat dit een eigen risico zou zijn”, schrijft het Kamerlid. “Ook mag het gewoon echt nooit voorkomen dat iemand geen medisch onderzoek kan krijgen na verkracht te zijn, omdat het geld kost. Ik krijg er buikpijn van dat slachtoffers hiermee worden geconfronteerd.”

Onderzoek

Volgens Dobbe krijgen ongeveer 1600 mensen per jaar te maken met het eigen risico voor dit medisch onderzoek. Dat moet dan binnen zeven dagen worden afgenomen om ook sporen veilig te stellen. Het eigen risico daarvoor afschaffen kost 600.000 euro, volgens de SP’er.

Mentale ondersteuning

Het Kamerlid wil verder meer geld naar het Centrum Seksueel Geweld en de capaciteit van de zedenrecherche uitbreiden. Door dat centrum meer geld te geven, zou de mentale ondersteuning voor slachtoffers beter bereikbaar moeten worden. Door het uitbreiden van de politiecapaciteit moeten aangiften van seksueel geweld sneller worden opgepakt, volgens Dobbe. “Juist bij deze aangiften is snelheid extra belangrijk.”

“We moeten natuurlijk zoveel mogelijk doen om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van seksueel geweld, maar we zien nu dat dit nog altijd 100.000 mensen per jaar overkomt”, aldus Dobbe. Die mensen moeten zo goed mogelijk worden geholpen, vindt het SP-Kamerlid. (ANP)