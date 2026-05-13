Conflict binnen tandartsbranche over declaraties en overbehandeling

De beschuldiging van een tandarts over het ‘opplussen’ van declaraties aan het adres van tandartsketen Atlas, leidt tot onenigheid tussen belangenverenigingen.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De Nederlandse Orde van Tandartsen beschuldigt de grotere brancheorganistie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) van het bagetaliseren van het probleem rond onjuiste declaraties en overbehandeling. Ook zou de KNMT er vooral zijn voor de grote ketens, die niet zelden in handen van private investeerders. KNMT zegt op haar beurt er “zowel voor de kleintjes als de groten” te zijn.

Vermeende fraude bij Atlas Dental Care

Directe aanleiding voor het concflict is de melding van klokkenluider Karel Tanka, tandarts in Breda. Tanka verkocht zijn praktijk aan Atlas Dental Care maar bleef er in loondienst werken. Hij constateerde dat de declaraties vaak werden opgerekt zodat er hogere bedragen in rekening konden worden gebracht. Zo werd er meer tijd geschreven voor behandelingen dan er daadwerkelijk was besteed en werden niet gedane verrichtingen in rekening gebracht. Atlas ontkent dat er sprake zou zijn van fraude, maar erkende wel dat er “declaratiefoutjes” waren gemaakt.

De NZa is op de hoogte van de beschuldiginen maar doet verder geen mededelingen over de zaak.