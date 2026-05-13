Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Conflict binnen tandartsbranche over declaraties en overbehandeling

,

De beschuldiging van een tandarts over het ‘opplussen’ van declaraties aan het adres van tandartsketen Atlas, leidt tot onenigheid tussen belangenverenigingen.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De Nederlandse Orde van Tandartsen beschuldigt de grotere brancheorganistie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) van het bagetaliseren van het probleem rond onjuiste declaraties en overbehandeling. Ook zou de KNMT er vooral zijn voor de grote ketens, die niet zelden in handen van private investeerders. KNMT zegt op haar beurt er “zowel voor de kleintjes als de groten” te zijn.

Vermeende fraude bij Atlas Dental Care

Directe aanleiding voor het concflict is de melding van klokkenluider Karel Tanka, tandarts in Breda. Tanka verkocht zijn praktijk aan Atlas Dental Care maar bleef er in loondienst werken. Hij constateerde dat de declaraties vaak werden opgerekt zodat er hogere bedragen in rekening konden worden gebracht. Zo werd er meer tijd geschreven voor behandelingen dan er daadwerkelijk was besteed en werden niet gedane verrichtingen in rekening gebracht. Atlas ontkent dat er sprake zou zijn van fraude, maar erkende wel dat er “declaratiefoutjes” waren gemaakt.

De NZa is op de hoogte van de beschuldiginen maar doet verder geen mededelingen over de zaak.

Reageer op dit artikel
Meer over:Financiën

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13 mei 2026 Conflict binnen tandartsbranche over declaraties en overbehandeling
13 mei 2026 Vrouwen betalen per jaar 25 euro meer voor zorgverzekering
12 mei 2026 Ouderen met een vpt zijn vaak rijker dan ouderen in het verpleeghuis
8 mei 2026 Zorgverzekeraars behalen hoogste resultaat per verzekerde in jaren
7 mei 2026 Weinig vertrouwen dat zorg betaalbaar blijft

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties