Zorgwaard boekt positief resultaat na zware jaren

Na een aantal financieel zware jaren, heeft Zorgwaard in 2025 weer een positief resultaat geboekt. Dat maakt de vvt-organisatie uit Hoeksche Waard bekend.

Zorgwaard sloot 2025 af met een positief resultaat van 3,6 miljoen euro. Na een marginaal resultaat van 97 duizend euro in 2024 en in 2023 een rendement van -3,4 procent, wist Zorgwaard dat in 2025 om te keren naar een rendement van 5,9 procent. Volgens de organisatie is dat te danken aan effectief ingrijpen in de bedrijfsvoering

Reorganisaties

Na het stranden van de fusie met Alerimus eind 2024 moest Zorgwaard zelfstandig orde op zaken stellen. De analyse was duidelijk: te hoge personeels-, facilitaire en vastgoedkosten en onvoldoende sturing. In 2025 volgden twee reorganisaties (april en oktober), gericht op herstel van financiële balans, bergroten van wendbaarheid en versterken van de bedrijfsvoering

“Dit resultaat kwam er niet vanzelf. We hebben ingrijpende keuzes moeten maken die veel impact hadden op de organisatie.” zegt interim-bestuurder Jack Thiadens. “Ik heb heel veel respect voor de veerkracht van onze medewerkers die iedere dag kleur geven aan het leven van onze cliënten. We hebben intern steeds zo goed mogelijk uitgelegd wat er ging gebeuren. Als je in grote problemen bent gekomen, moet je voor noodzakelijke veranderingen een team samenstellen dat verandervermogen heeft en ook executiekracht. Het is dan niet een beetje bijsturen, temporiseren en wat optimaliseren. Het gaat er dan ineens om issues als stoppen, begrenzen en durven kiezen. Dit laatste was nu juist nodig bij Zorgwaard. Heb daarom aanpassingen in het MT doorgevoerd en dat heeft erg goed gewerkt!”.

Op 18 mei draagt Thiadens het bestuur over aan Ankie van Tatenhove, die de volgende fase van Zorgwaard vorm gaat geven.

