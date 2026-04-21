‘Herstelplan’ moet Ommelander Ziekenhuis redden

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda heeft na intensieve gesprekken met zorgverzekeraars, het UMCG en de provincie Groningen een ‘Herstelplan’ ondertekend op 21 april. Daarin zijn gezamenlijke afspraken vastgelegd om het ziekenhuis voor Noord- en Oost- Groningen structureel financieel gezond te krijgen en te houden.

“Er is hard gewerkt om tot deze afspraken te komen. Het is fantastisch dat het is gelukt met elkaar”, aldus bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries van het Ommelander. “Onze samenwerkingspartners en onze eigen medewerkers verdienen een groot compliment. Samen met hen is het ons gelukt om het Ommelander Ziekenhuis financieel fitter te krijgen. Met dit Herstelplan kunnen we de volgende stappen zetten naar een duurzaam financieel gezond ziekenhuis”.

Herstelplan Ommelander Ziekenhuis

Het Herstelplan moet het Ommelander Ziekenhuis meer financiële ruimte geven om te investeren in “de zorg van de toekomst”. “Alle betrokken partijen dragen bij aan het minder knellend maken van de afspraken die bij de start van het ziekenhuis zijn gemaakt”, schrijft het ziekenhuis in een persbericht.

Zorgverzekeraars akkoord

Menzis, Zilveren Kruis en VGZ hebben als vertegenwoordigers van alle zorgverzekeraars afgesproken gezamenlijk substantieel financieel bij te dragen. Het UMCG heeft destijds bij de totstandkoming van de nieuwbouw van het Ommelander Ziekenhuis een lening verstrekt. Deze lening wordt nu omgezet in een kapitaalstorting. De provincie Groningen scheldt een deel van haar uitstaande lening kwijt.

Menzis

“We voelen ons verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede zorg in Groningen”, aldus Wouter Bos, CEO van Menzis. “Samen met andere verzekeraars hebben we hard gewerkt om dit ook voor de inwoners van Noord- en Oost-Groningen goed voor elkaar te krijgen en zijn we blij met het resultaat dat er nu ligt”.

Provincie Groningen

Pascal Roemers, gedeputeerde provincie Groningen: “Als provincie dragen we bij aan een financieel gezonde bedrijfsvoering van het Ommelander Ziekenhuis door een deel van de lening kwijt te schelden. Dit is belangrijk voor de instandhouding van het ziekenhuis, dat onmisbaar is voor goede zorg in Noord- en Oost-Groningen.”

Samenwerking UMCG

Het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis trekken sinds de start nauw samen op. De steun van het UMCG is onmisbaar voor het leveren van kwalitatief goede zorg. “Omgekeerd is het Ommelander Ziekenhuis onmisbaar voor het UMCG als ziekenhuis in de regio’, aldus UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee. “Patiënten krijgen hierdoor zorg dichtbij wanneer mogelijk en kunnen in het UMCG terecht voor meer complexe zorg. Doordat meerdere collega’s in beide ziekenhuizen werken, wisselen we kennis en ervaring uit, versterken we elkaar en krijgen onze studenten meer mogelijkheden om ervaring op te doen in beide ziekenhuizen. Het UMCG is blij dat het Ommelander Ziekenhuis dankzij de gemaakte financiële afspraken met alle betrokken partijen positief vooruit kan kijken”.

Het Ommelander Ziekenhuis vindt het ‘Herstelplan’ een belangrijke stap. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel om het ziekenhuis in de toekomst financieel gezond te krijgen en te houden. “We kunnen onze blik weer meer op de toekomst richten en kijken naar wat onze patiënten in de toekomst aan zorg nodig hebben”, aldus Wallis de Vries. “Maar we zijn er nog niet, we blijven hard werken om de stijgende lijn door te zetten”.