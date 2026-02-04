Twee SEH’s verliezen rechtszaak tegen NZa over beschikbaarheidsbijdrage

Saxenburgh Medisch Centrum vroeg voor 2024 en 2025 een beschikbaarheidsbijdrage aan bij de NZa aan ter waarde van 2,3 en 1,7 miljoen euro. SMC meldde in de aanvraag dat het niet om een gevoelig ziekenhuis gaat, maar dat er onvoldoende inkomsten zijn. “In de aanvraag is toegelicht dat omliggende ziekenhuizen in 2023 geregeld hebben afgeschaald en ook tijdelijk gesloten zijn geweest voor zorg en beschikbaarheid van acute zorg”, aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daardoor werd er een aanvullend beroep gedaan op de SEH van Saxenburgh vanuit de eigen regio, maar ook uit Twente en Drenthe. Die trend leek in 2024 door te zetten.

Aanvraag afgewezen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vroeg voor 2025 een bijdrage van zo’n 2 miljoen euro aan om de spoedeisende hulp open te houden. “WZA heeft er daarbij op gewezen dat de kosten van de SEH-artsen en de materiële kosten en overhead samen al boven de opbrengsten voor de SEH liggen.”

De NZa wees de verzoeken af, omdat een beschikbaarheidsbijdrage alleen voor een SEH van een ‘gevoelig ziekenhuis’ kan worden toegekend. Een ziekenhuis wordt als gevoelig aangemerkt als er bij sluiting geen andere SEH binnen 45 minuten bereikbaar is voor een ambulance. De NZa berust zich hierbij op de RIVM-bereikbaarheidsanalyse.

Naar de rechter

De ziekenhuizen uit Hardenberg en Assen spanden een rechtszaak aan als reactie op de afwijzing. “Saxenburgh en WZA vinden dat de NZa niet mag uitgaan van de analyse van het RIVM”, valt in de uitspraak te lezen. “Als de NZa dat wél doet, moet zij in het geval van Saxenburgh en WZA een uitzondering maken wegens bijzondere omstandigheden.”

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven volgt Saxenburgh en WZA niet in hun betoog en stelt de NZa in het gelijk. Dat de omliggende SEH’s in 2023 soms tijdelijks gesloten waren, zegt volgens het college niks over de gevoeligheid voor het jaar 2024. Ook concludeert het college dat er geen tijdelijke SEH-stops waren die de SEH’s van SMC en WZA gevoeliger maakten. Bovendien is “het doel van de beschikbaarheidbijdrage niet om te voorkomen dat verlies wordt geleden op een SEH.” Daarmee is de afwijzing van de NZa gegrond verklaard en ontvangen de ziekenhuizen geen beschikbaarheidsbijdrage. Ook hoeft de NZa de proceskosten niet te vergoeden.