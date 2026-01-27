Skipr

Stichting Salland United krijgt kassiersfunctie

,

Gemeenten, zorgorganisaties en welzijnspartijen in de regio Salland hebben op 26 januari 2026 officieel hun samenwerking bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

De tegelijk opgerichte Stichting Salland United moet samenwerken in zorg en welzijn gemakkelijker maken.

Sinds 2016 zetten de partners binnen Salland United samen de schouders onder regionale opgaven. De realisatie van het regioplan en toenemende financiële verantwoordelijkheden vormden de behoefte aan een formele basis. Met de nieuwe overeenkomst zijn afspraken over onder andere toe- en uittreding van leden, kostenverdeling en projectmatige samenwerking nu officieel vastgelegd.

Stichting Salland United

Parallel aan de samenwerkingsovereenkomst is de Stichting Salland United opgericht. Deze stichting fungeert als ondersteunende juridische entiteit en handelt in opdracht van de Transformation Board, het bestuur van Salland United. De Stichting beheert financiële middelen (kassiersfunctie) en kan worden ingezet voor het aanvragen van subsidies, het sluiten van contracten en – wanneer organisaties dat besluiten – het op termijn in dienst nemen van personeel.

Netwerk

Het netwerk van Salland United omvat meer dan veertig organisaties. Ondertekenaars zijn: Gemeente Deventer, gemeente Raalte, gemeente Olst-Wijhe, gemeente Voorst, Deventer Ziekenhuis, Carinova, HCDO, Dimence Groep, GGD IJsselland, ’t Dijkhuis, Zorgroep Solis, Zozijn, de Parabool, Raster.  

Meer over:FinanciënJuridischSamenwerkingVolksgezondheid

