Ommelander Ziekenhuis financieel nog niet helemaal uit de gevarenzone

Het Ommelander Ziekenhuis heeft in 2024 zo’n 100.000 euro verlies geleden. Eerder verwachtte het Groningse ziekenhuis nog zo’n 1,9 miljoen euro in de min te staan.

Dat blijkt uit de jaarrekening van Ommelander Ziekenhuis, die met NZa-goedkeuring verlaat werd gedeponeerd. In 2024 is de omzet met 23 miljoen euro gestegen tot 187,4 miljoen euro.

Steun zorgverzekeraars

Het resultaat is 2 miljoen euro lager uitgevallen dan begroot. Het ziekenhuis wijt dit met name aan de lagere productie, hogere personeelskosten en hogere overige bedrijfskosten. Het resultaat is minder slecht uitgevallen dankzij de verrekening van openstaande declaraties uit 2023 en 2024 en steun van de zorgverzekeraars. Daarmee staat de eindstand op 0,1 miljoen euro verlies.

In 2023 bedroeg het verlies van het Groningse ziekenhuis zo’n 2,4 miljoen euro. Om financieel gezond te blijven, zijn er maatregelen genomen, waaronder een omzetstijging en een efficiencyprogramma. “De onderliggende cijfers blijven zorgwekkend en laten zien dat er nog werk aan de winkel is”, reageert bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries.

Herstelplan

“Met het herstelplan werken we er hard aan om duurzaam financieel gezond te worden. We doen dit in nauwe samenwerking met de zorgverzekeraars, de banken en het UMCG. Zo houden we ook in onze regio de zorg in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar.” Het herstelplan bevindt zich in de afrondende fase.