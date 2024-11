Grote financiële problemen bij Ommelander Ziekenhuis Groningen

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) heeft de provincie waar zij een lening van hebben gekregen verzocht om tot begin 2027 geen rente te hoeven betalen. Reden daarvoor is dat het ziekenhuis in grote financiële problemen verkeert.

© Alexander Limbach / stock.adobe.com

Het ziekenhuis heeft een lening van tien miljoen euro bij de provincie. Het Groningse ziekenhuis heeft om hulp gevraagd, onder andere bij de provincie. De provincie heeft het verzoek afgewezen en wil niet verder gaan dan uitstel voor het eerste kwartaal van 2025, meldt RTV Noord.

Verlies

De afgelopen jaren was sprake van tegenvallende resultaten met verschillende oorzaken, zoals een gebrek aan specialistisch personeel, stijgende personeelskosten, een hoog ziekteverzuim en te weinig patiënten. Gevolg is dat het ziekenhuis de rentelasten voor de bouwleningen nauwelijks meer kan opbrengen. De totale openstaande schuld bedraagt nog zo’n 71 miljoen euro.

Vorig jaar leed het een verlies van 2,4 miljoen euro, terwijl was gerekend op een plus van 2,9 miljoen euro. Het provinciebestuur wil eind dit jaar of begin volgend jaar met het OZG en banken, zorgverzekeraars en het UMCG op een rij zetten hoe het ziekenhuis er financieel op dat moment voor staat.

Uitstel van rentebetaling over het eerste kwartaal van 2025 scheelt het OZG ongeveer 60.000 euro. De provincie benadrukt dat uitstel geen afstel betekent. “Dit bedrag wordt niet kwijtgescholden maar wordt later betaald doordat het wordt opgeplust bij de hoofdsom.”

Andere betrokken partijen

Het ziekenhuis heeft geen concreet antwoord op de vraag of het OZG ook de andere betrokken partijen om een soortgelijke regeling heeft verzocht, zoals de banken, Menzis en het UMC Groningen (UMCG). Het UMCG laat weten vertrouwen te hebben in een gezamenlijke aanpak van onder meer de provincie, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Het UMCG is volledig aandeelhouder.

Rapportcijfer 1

Accountant BDO beoordeelde onlangs de financiële positie van het ziekenhuis over 2023 met het rapportcijfer 1. Daarmee staat het OZG helemaal onderaan de ranglijst van alle niet-academische ziekenhuizen in ons land. Vrij vertaald betekent dit dat het ziekenhuis eigenlijk geen geld meer overhoudt voor noodzakelijke investeringen.

Bij de beoordeling woog zwaar mee dat het ziekenhuis niet in staat is om z’n schulden af te lossen. Het Ommelander Ziekenhuis kan niet voldoen aan de voorwaarden die de banken stellen aan leningen, schrijft NOS. Als de banken het ziekenhuis aan de regels zouden houden, kunnen ze het geleende geld direct opeisen en komt het voortbestaan in gevaar.

Financiële problemen sinds opening

Het Ommelander Ziekenhuis is in 2018 geopend en ontstaan uit een fusie van de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Al sinds de opening zijn er financiële problemen. De bouw van het ziekenhuis kostte meer dan 125 miljoen euro en is betaald met leningen van onder meer de provincie, banken, zorgverzekeraar Menzis en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).